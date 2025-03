Restaurant De Bralle in Loker verhuist opnieuw naar Dranouter: “Met zicht op de koetjes”

De Bralle Loker wordt vanaf vrijdag 14 maart opnieuw De Bralle Dranouter. “In Dranouter gaan we opnieuw aan de slag met zicht op de koetjes”, zeggen Pieter Dierickx en Salima El Bakkali. De Bralle Dranouter ging omwille van werken dicht in de lente van 2022 en verhuisde tijdelijk naar d’Hellekapelle in Loker.

Omwille van de geplande wegenwerken in het dorpscentrum van Dranouter verhuisden Pieter en Salima begin april 2022 naar d’Hellekapelle in Loker. “We hadden geen zin om na de coronacrisis de zaak nog eens te moeten sluiten.”

Salima en Pieter richtten de plaats volledig in de stijl van De Bralle in. Bomen en struiken werden verwijderd om zo zichtbaarder te zijn vanaf de straatkant. Ondertussen werd het stil in het pand in Dranouter. “We planden die locatie te verhuren als feestzaal, maar na een eerste feestje werd door een buurvrouw klacht ingediend en stopten we de verhuring.”

Aan het concept verandert er nu niks. “We houden vast aan onze casual dining-concept, betaalbare, lekkere verskeuken, met aandacht voor streekproducten en korte keten, wat we trouwens al die jaren ook hebben gedaan.”

Ondertussen wachten Salima en Pieter het einde van de werken af. “Over de nieuwe dorpskern kunnen we nog niet veel vertellen, we zullen er eerst moeten zijn en beleven vooraleer we uitspraken kunnen doen, maar het ziet er al gezellig uit.”

Nieuwe huurders

Nu het horecagedeelte van d’Hellekapelle komt leeg te staan, zijn de eigenaars van dat pand op zoek naar nieuwe huurders. “We gaan echter nier overhaast te werk”, zegt Michel Dehem. “Onze vakantiewoningen blijven we alvast verhuren op het domein.”

In d’Hellekapelle kreeg het wijnverhaal van Michel een stevige boost. “De wijnrassen die we op het domein van de Kauwackers hadden geteeld, werden in d’Hellekapelle verwerkt. Later werden ook wijnstokken aangeplant op het domein. “Nu staan daar nog 300 wijnstokken Pinot Noir, het is het meest aangeplante druivenras in Heuvelland waar fantastische wijn van gemaakt wordt.”