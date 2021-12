Restaurant Calypso in Knokke pakt uit met winterbar

Calypso, het zomerse seizoensrestaurant gelegen in het Casino van Knokke-Heist, pakt uit met een winterbar. Wie na een stevige wandeling op een veilige en verantwoorde manier wil genieten van een aperitief met een hapje en een drankje kan terecht in de gloednieuwe Winterbar van Calypso.

Calypso dat reeds enkele jaren kiest voor een seizoensgebonden pop-upwerking, richt nu in hun evenementenhal een tijdelijke winterbar in. “Klanten kunnen zonder reservatie, maar met coronapas onze bar bezoeken”, vertelt initiatiefnemer John Noseda.

Nieuwe kaart

“Speciaal voor dit concept hebben we een aangepaste hapjeskaart en enkele wintercocktails uitgewerkt. Gezien de aanhoudende coronamaatregelen en het verplicht sluitingsuur van 23.00 uur heeft Calypso beslist om hun cocktailbar “Cicciolina’, gelegen op de andere hoek van het Casino, gesloten te houden.

De Calypso winterbar is een alternatief voor bezoekers die voor of na hun diner willen genieten van een heerlijke cocktail in een originele wintersetting.

(DM)