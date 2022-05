Restaurant Boo Raan uit Knokke-Heist wacht op nieuwe Michelingids: “De eerste ster behouden is vandaag onze droom”

Behoudt Bartholomeus zijn twee Michelinsterren? En hoe vergaat het de drie Knokke-Heistse restaurants met één ster? Op maandag 23 mei kennen we het verdict. “We volgen de bekendmaking met klamme handjes en zullen vooral tevreden zijn als we kunnen bevestigen”, klinkt het bij Boo Raan.

Knokke-Heist is met vijf Michelinsterren, verdeeld over de twee sterren van Bartholomeus en telkens één ster voor Boo Raan, Cuines 33 en Sel Gris, sterk vertegenwoordigd in de jongste Michelingids. Afwachten of dit zo blijft. Wordt het minder?

Of schijnt Knokke-Heist straks nog feller aan het culinaire firmament? Het antwoord kennen we op maandag 23 mei, wanneer de nieuwe Michelingids wordt voorgesteld in het Théâtre Royal in Bergen.

Bartholomeus realiseerde de voorbije jaren een stunt door in 2020 zijn twee Michelinsterren in te leveren bij de omschakeling naar zijn nieuw en kleinschaliger concept, enkel en alleen om die het jaar nadien alweer terug te krijgen.

Michelininspecteurs

Bij het Thaise restaurant Boo Raan van chef-kok Dokkoon Kapueak en zaakvoerder Patrick Delanghe, die vorig jaar nog een gesmaakt kookboek op de markt brachten, wordt er alvast reikhalzend uitgekeken naar de bekendmaking.

Met de eerste Michelinster voor de Thaise gerechtjes verrasten ze in 2021 vriend en vijand. “Daar waar we vroeger gewoon online naar de bekendmaking keken uit interesse, is het nu toch wel wat met klamme handjes dat we de ceremonie zullen volgen. Het is in spanning uitkijken of we kunnen bevestigen”, zegt zaakvoerder Patrick Delanghe.

Bij ons eet je voor minder dan 75 euro per persoon heel erg uitgebreid

“Of we de laatste tijd al Michelininspecteurs over de vloer hebben gekregen? Ja, ik heb toch de indruk. Ze zeggen dat natuurlijk niet altijd met zoveel woorden, maar we hebben er een neus voor gekregen. (lacht) Maar een tweede ster lijkt me voor ons niet aan de orde. Dat is nu ook niet direct wat we ambiëren. Die eerste ster behouden is vandaag onze droom.”

Het zijn geen evidente tijden voor de horeca, in de nasleep van de coronacrisis en met voor veel mensen een dalende koopkracht door crisissen rond de hoge energie- en andere prijzen en de oorlog in Oekraïne. “De impact van deze situatie op Boo Raan valt nog wel mee. Wij waren tijdens de coronacrisis al goed georganiseerd rond afhaalgerechten en toen de horeca opnieuw open mocht was alles snel als weleer”, vertelt Patrick Delanghe.

“Wat we wel hebben veranderd is dat mensen niet meer oneindig ver in de tijd kunnen reserveren. De grens ligt nu op twee maanden vooruit. Want een duidelijke trend na de heropening was en is nog steeds dat mensen nog meer last minute annuleren dan voorheen.”

“Gelukkig hebben we daar handig op ingespeeld met de ontwikkeling van onze mobiele app Yeat – www.yeatapp.com – die ervoor zorgt dat foodies op de hoogte worden gehouden van last minute vrijgekomen tafels in de betere restaurants.”

Budgetvriendelijk

“De oorlog heeft zeker wel een impact in die zin dat we onze energiefactuur ook flink zien stijgen, maar je kan dat moeilijk even snel gaan doorrekenen aan de klanten. Ook de producten worden duurder. Een voorbeeld: wij koken steeds met zonnebloemolie, waar we 75 liter per week van gebruiken.”

“Welnu, de prijs van deze olie is gewoon verdubbeld door de oorlog. Als dat nog lang blijft duren, zullen we inderdaad onze prijzen moeten aanpassen. Maar ondanks alles blijven we budgetvriendelijk en toegankelijk en blijven de mensen dus ook in moeilijkere tijden komen eten.”

“Bij ons eet je voor minder dan 75 euro per persoon – inclusief aperitief, wijnen en koffie – heel uitgebreid.”