Restaurant Boîte in Sint-Idesbald is een van de nieuwkomers in Gault&Millau: “We zorgen voor een culinaire wereldreis op je bord”

Boîte is een van de nieuwkomers in de nieuwe Gault&Millau met 12 op 20. Chef Hilde Stekelorum en gastheer Bernard Vandeputte baten sinds juni 2017 Boîte uit in de Oostendelaan in Sint-Idesbald.

Afgelopen maandag werd de 20ste verjaardag van de Gault&Millau Gids gevierd. Zoals elk jaar werden de beste restaurants van het land voorgesteld. Restaurant Boîte bestond al enkele jaren en kreeg nu ook een eerste koksmuts in Gault&Millau. “Het is een fijne verrassing, al hadden we er stiekem wel wat op gehoopt”, geeft chef Hilde Stekelorum (56), die afkomstig is uit Gijverinkhove, toe.

“Het zorgt voor een extra boost, zowel bij ons als bij de klanten. We waren niet live aanwezig bij de uitreiking, ik nam de weken ervoor al deel met enkele andere ladychefs aan Be Cheffe in Brussel. We volgden alles wel op de voet via de livestream.”

Culinaire reizen

Zij roert sinds juni 2017 in de potten van Boîte. “Daarvoor baatten we 12 jaar Tapa Tapa uit in Alveringem. De focus lag daar op Spaanse tapas, maar die wereld werd wat te klein voor ons. We wilden een volledige culinaire wereldreis op het bord toveren. Daarvoor gingen we op zoek naar een geschikt pand richting de zee. Al wilden we niet aan de dijk zitten. Uiteindelijk vonden we dit cascopand en we konden er ons ding mee doen. We zitten in de nabijheid van enkele andere topzaken. Tweedeverblijvers noemen het hier soms het culinaire mekka”, lacht Hilde.

Hilde volgde geen hotelschool? maar volgde wel de nodige opleidingen en avondschool. “Ik ben eigenlijk vertaler-tolk Spaans-Engels en kon zo enkele culinaire reizen maken. Ik deed er veel inspiratie op. Bovendien leerden we ook veel bij van onze sous-chef Juan, die uit Ecuador komt.”

“Mensen noemen onze buurt soms het culinaire mekka”

De slogan bij Boîte is Taste the world, share the food. “We werken met lokale, seizoensgebonden en verse producten. De lokale producten steken we in een werelds jasje. Groenten en kruiden spelen ook steeds een hoofdrol. Er is zoveel meer dan peper en zout. De gerechten zetten we in het midden van de tafel en zo kan je verschillende bereidingen proeven met je tafelgenoten.”

Extra medewerkers gezocht

Hilde werkt samen met haar echtgenoot Bernard Vandeputte. “Bernard is afkomstig uit Adinkerke en hij is de gastheer. De beleving aan tafel en de gezelligheid zijn bij ons van groot belang. We hebben een capaciteit van 28 en in de zomer kunnen we dat aantal verdubbelen”, besluit Hilde Stekelorum, die graag nog even meegeeft dat ze bij Boîte op zoek zijn naar extra medewerkers.

Meer info: www.uneboiteamanger.be – 0497 37 35 67. In de zomermaanden is het restaurant vijf dagen op zeven open van dinsdag tot en met zaterdag. In de winter is de zaak ook gesloten op donderdag.