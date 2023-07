Restaurant B’artiste sluit en in de plaats komt frituur Poater: “Pand was in een halfuur verkocht!”

Na bijna zeventien jaar sluit Stijn Lanssens op zaterdag 15 juli voorgoed de deuren van horecazaak B’artiste in de Zuidstraat in Roeselare. Het pand krijgt dit najaar een nieuwe horeca-invulling. Christof Verhelst verhuist met frituur Poater vanuit de Patersstraat naar de Zuidstraat.

Restaurant B’artiste groeide de voorbije zestien jaar uit tot een gevestigde waarde in het Roeselaarse stadscentrum. “Nadat ik ervaring opdeed in Bistro Novo, startte ik hier met B’artiste. Na corona merkte ik echter dat het moeilijker werd, zeker toen ik het restaurant begon te combineren met een vaste job”, aldus zaakvoerder Stijn Lanssens.

Hij is momenteel ook aan de slag als kok in BuSO Sint-Idesbald. “Ons samengesteld gezin telt vijf kinderen. We wonen hier nog boven, maar voor de kinderen is dat niet ideaal. Om die verschillende redenen besloot ik om de zaak te koop te zetten. Een moeilijke beslissing, maar het betekent daarom niet per se het einde van mijn horeca-carrière. Wat traiteurwerk of een pop-up, ik heb nog wel wat ideeën.”

Halfuurtje online

Het duurde echt niet lang vooraleer de zaak werd overgekocht. “Welgeteld een halfuur stond het online. Toen belde Christof.” Christof Verhelst runt sinds twee jaar Frituur Poater in de Patersstraat, op wandelafstand van B’artiste. “Doordat het stadsbestuur de panden langs de Patersstraat opkocht voor het project van het stadhuis, zocht ik naar een nieuwe locatie. Deze plek is ideaal, vlakbij mijn huidige frituur. Hier beschik ik ook over veel meer plaatsen. In frituur Poater kunnen momenteel 29 mensen zitten, straks is dat 75.”

Zo snel mogelijk

Christof krijgt op 1 augustus de sleutel van het pand en hoopt dit najaar nog de deuren te openen. “Zo snel mogelijk. We moeten wel nog wat werken uitvoeren. De huidige keuken van het restaurant wordt omgebouwd tot een friteuse. Voor de rest is hier alles aanwezig om een mooi horecaverhaal te schrijven.”

Christof, die momenteel nog in Kortemark woont, komt ook boven de zaak wonen. “Nu moet ik iedere dag vier keer 20 minuten met de wagen rijden, in de toekomst ben ik onmiddellijk bij mijn zaak.”