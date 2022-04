Renée en Nicolas openen zomerbar in tuin van El Parador by Shamrock in Tielt: “Gaan voor een gemoedelijke loungesfeer”

In de tuin van El Parador by Shamrock kan je nu ook terecht in een splinternieuwe zomerbar. De zomerbar wordt uitgebaat door Renée (22) en Nicolas Heytens (23), de kinderen van Shamrock-eigenaars Jochen Heytens en Annelies Vlaemynck. “Zij helpen ons wel, maar we kunnen toch ons eigen ding doen”, vertelt Renée.

Al toen bekengeraakte dat Jochen en Annelies El Parador zouden overnemen, lag het plan om een zomerbar te openen achter het hotel al op tafel. Vier maanden later is het zover. “We zijn heel erg tevreden met het resultaat”, zegt Nicolas, terwijl zijn zus instemmend knikt.

“Onze mama zorgde voor de decoratie, want dat is echt haar ding, maar het kon er volgens ons niet beter uitgezien hebben. Als we op vakantie gaan naar het zuiden van Frankrijk houden we ervan om naar strandbars te gaan en die sfeer wilden we ook overbrengen op de zomerbar. Ik denk ook wel dat we daarin geslaagd zijn”, vult ze aan.

Voor de twee is het hun eerste echte horecaproject. “We werkten wel al mee in de Shamrock of in El Parador, maar nu is het echt iets van ons. We krijgen wel hulp van onze ouders, maar we kunnen en mogen echt ons eigen ding doen en zitten niet langer helemaal onder hun vleugels. Ze zijn vooral erg trots dat we dit doen, want ik denk niet dat ze een jaar geleden hadden verwacht dat we in de horeca zouden stappen”, gaat Renée verder.

Studies

Al is het niet altijd evident, want zowel Renée, als Nicolas zit in het laatste jaar van zijn of haar studies. “Dat maakt het inderdaad druk en zorgt wel voor wat stress. Maar anderzijds hebben we wekelijks wel drie vrije dagen, waarin we nog voor school kunnen werken”, relativeert Nicolas.

De bar zal de hele zomer open zijn van donderdag tot en met zondag. “Op donderdag van 16 uur tot middernacht, op vrijdag en zaterdag van 16 uur tot 2 uur en op zondag van elf uur tot middernacht”, duidt Nicolas. “En aanvankelijk willen we ons ook echt aan die sluitingsuren houden”, pikt Renée in.

“We willen een breed publiek aanspreken. Van jongeren, over wielertoeristen, tot gezinnen. Zo zal er ook koers en voetbal getoond worden op een groot scherm. Het is dan ook niet de bedoeling dat er gefuift wordt. Natuurlijk mag er weleens gedanst worden, maar het mag geen dancing worden. We willen gaan voor een gemoedelijke loungesfeer. Al mag er natuurlijk ook wel gerust eens wat meer ambiance zijn.”

WK-voetbal

Vanaf begin oktober gaat de zomerbar toe. “Al blijft hij wel staan”, verduidelijk Renée. “Tijdens het WK-voetbal eind dit jaar willen we namelijk ook opendoen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat we vanaf nu jaarlijks de zomerbar inrichten. Het is dan ook niet de moeite om alles elke keer opnieuw af te breken.”

(TM)