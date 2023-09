Record aantal deelnemende cafés voor Rodenbach Stadskroegentocht in Roeselare

Op zaterdag 30 september kan je al voor de veertiende keer deelnemen aan de Rodenbach Stadskroegentocht. Maar liefst 19 café’s schreven zich in, waaronder voor het eerst 4 café’s uit Beveren. Zoals elk jaar, kan je er terecht voor een gevarieerd aanbod muziek.

De stadskroegentocht vond haar oorsprong in de marge van de Winkelnacht. “Winkelnacht was een fijn concept, maar eens de winkels sloten, liep de stad leeg”, weet Rudi Ghequire van trouwe sponsor brouwerij Rodenbach. “Met de kroegentocht wilden we dat ‘gat’ opvullen en het werd een waar succes!” Helaas bestaat de Winkelnacht niet meer en de organisatie moest op zoek naar een nieuwe datum. “We kozen 30 september”, vertelt organisator Robrecht Vanhuyse. “Na een drukke zomer en net voor de eindejaarsperiode, is dit een iets kalmere periode en we sluiten perfect aan bij het Weekend van de klant.” Ook dit jaar kan de organisatie rekenen op hun trouwe sponsors: brouwerij Rodenbach, garage Taillieu en stad Roeselare. “Dankzij een vernieuwde subsidiewerking van de stad, kunnen we dit jaar ook rekenen op een record aantal deelnemende café’s. Voor het eerst nemen ook vier café’s uit Beveren deel.”

Goede voorbereiding

Traditiegetrouw hoort bij de Rodenbach stadskroegentocht een steengoede live programmatie. “En de variatie is enorm dit jaar”, weet Robrecht. “Naast enkele covergroepen, kan je je ook uitleven op West-Vlaamse jazzrap en afrobeats, countrymuziek, blues of Italiaanse rockabilly. We nemen je mee op een muzikale reis met alternatieve pop/rock uit Roeselare, disco en funkmuziek, maar ook Augustijn Vermandere zakt met zijn ‘luisterpop’ af naar de stad. Het zal dus niet gemakkelijk zijn voor de bezoekers om te kiezen. Ze bereiden hun bezoek dan ook best goed voor!”