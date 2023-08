Raad van State schorst ook de nieuwe vergunning: Parkkaffee Ryckevelde moet opnieuw de deuren sluiten

De twist tussen de uitbaters van het vlakbij elkaar gelegen Kasteel Ryckevelde en de pop-upbar Parkkaffee Ryckevelde is nog niet gaan liggen. Ook de nieuwe toelating die burgemeester Joachim Coens onlangs verleende, volgend op een eerdere schorsing door de Raad van State, werd nu geschorst. De zomerbar blijft voorlopig dicht.

Het blijft er bovenarms opzitten tussen Kasteel Ryckevelde en de zomerse pop-upbar Parkkaffee Ryckevelde, gelegen op de grens van Sint-Kruis en Sijsele. De exploitatie van het Kasteel Ryckevelde is in handen van het echtpaar Laurent De Bleecker en Vera Vandevelde, de zomerse pop-upbar wordt uitgebaat door de familie Vogelaers. Aanvankelijk door Laurens Vogelaers maar nadat die eerder dit jaar door de Ondernemingsrechtbank wegens diverse onregelmatigheden met vennootschappen een beroepsverbod voor tien jaar kreeg opgelegd, is diens vader Dirk Vogelaers de zaakvoerder.

Hoogdringendheid

De zomerbar Parkkaffee Ryckevelde opende halfweg mei opnieuw de deuren voor het publiek, na een toelating van Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V). Maar luttele weken na de opening was de bar alweer gesloten. De uitbaters van het Kasteel Ryckevelde waren naar de Raad van State getrokken om het burgemeestersbesluit te laten schorsen.

Zij zetten die stap omdat ze van oordeel waren dat de pop-up voor overlast en hinder voor haar eigen klanten zorgt en omdat de activiteiten niet zouden stroken met wat er mag en kan in deze zone. De Raad van State stelde de verzoekers in het gelijk en schorste ‘bij hoogdringendheid’ het burgemeestersbesluit. De Raad argumenteerde onder meer dat de zomerbar in een VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk, red.) ligt en dat Stad daarom de natuurtoets van het natuurdecreet had moeten doen toepassen.

Nieuwe toelating

Echter, nauwelijks twee weken later werd de zomerbar al opnieuw geopend. Burgemeester Joachim Coens had een nieuwe, aangepaste toelating verleend ‘rekening houdend met beperking zoals aangegeven voor Agentschap Natuur en Bos’, zo liet hij toen zelf verstaan. Maar ook dat betekende niet het einde van deze opmerkelijke saga. Op 21 juli plaatse de uitbating van de zomerbar op haar Facebookpagina de boodschap ‘tijdelijk gesloten wegens externe omstandigheden’. Dat blijkt nu na een nieuwe klacht van Kasteel Ryckevelde.

“Wij zijn inderdaad opnieuw naar de Raad van State getrokken om bezwaar aan te tekenen tegen deze nieuwe toelating door de burgemeester. En de Raad heeft ons opnieuw gevolgd, omwille van grosso modo dezelfde redenen en met dezelfde argumentatie”, laat Laurent De Bleecker van Kasteel Ryckevelde weten. “Wij wachten nu verdere stappen van de andere partijen af en zullen voorlopig geen bijkomende commentaar geven.”

We contacteerden ook burgemeester Joachim Coens en de exploitanten van de zomerbar maar kregen van daaruit geen reactie.