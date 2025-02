Quentin en Lisa nemen Zaag en Zeef over: “Al zullen we wel de naam en het concept van het restaurant veranderen”

Charlotte Deceuninck (42) geeft de fakkel van horecazaak Zaag en Zeef binnenkort door aan Quentin Reynaert en Lisa Van den Bussche (allebei 27), die beiden nu al in het restaurant werken. Terwijl Charlotte aan de slag gaat in de keuken van het Abby Museum in Kortrijk, werken Quentin en Lisa een nieuw concept uit voor de horecazaak. “En daar hoort ook een nieuwe naam bij.”

Ruim anderhalf jaar geleden opende Charlotte Deceuninck het kindvriendelijke restaurant Zaag en Zeef langs de Ardooisesteenweg in Roeselare. Daarvoor runde de Roeselaarse De Huiskamer in de Sint-Alfonsusstraat. “Mijn man en ik hebben twee kindjes. Dat is niet echt evident te combineren met een horecazaak. Toen ik hier startte, speelde ik al met het idee om later de zaak door te geven aan een opvolger. Het is iets vroeger geworden dan gedacht, maar dat is ook omdat ik weet dat het restaurant straks in goede handen is.”

Charlotte vond inmiddels al nieuw werk. Zij gaat straks aan de slag in de keuken van het Abby Museum in Kortrijk. “Ik kan er regelmatigere uren werken. Daarna wil ik ook nog bijstuderen over gezonde voeding.”

Concept

Niet getreurd. Wie de voorbije periode in Zaag en Zeef genoot van het lekkere eten, kan dat in de toekomst ook nog. “Al zullen we wel de naam en het concept van het restaurant veranderen”, aldus Quentin Reynaert en Lisa Van den Bussche.

Het koppel speelt nu al een belangrijke rol binnen de werking van Zaag en Zeef. Quentin is er de kok, Lisa is er te vinden in de zaal. “Het is de bedoeling dat we straks hier zoveel mogelijk met zijn tweeën doen. We kiezen voor een wereldkeuken met een twist. Het concept maken we stap voor stap bekend, maar een dergelijke horecazaak in Roeselare is er eigenlijk nog niet.”

Maandje dicht

Zaag en Zeef blijft nog open in februari en maart en dit telkens nog in het weekend. “Daarna sluiten we een maand de deuren om eind april, begin mei hier terug te starten. Grote verbouwingswerken zullen we niet uitvoeren, maar we willen wel onze eigen toets aan de zaak geven. We komen ook boven onze toekomstige zaak wonen.”

Charlotte is alvast blij dat haar zaak straks in goede handen is. “Ik heb vroeger nog Quentin opgeleid als kok. Ik ben ervan overtuigd dat hij en Lisa er iets heel moois zullen van maken.”