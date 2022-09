Puur Kip steekt in nieuw kleedje: “Nog meer eigen stempel op de zaak gedrukt”

Na vijf weken waarin de hele zaak een grondige make-over kreeg, opent Puur Kip in Tielt – de zaak van Franky Vandevijvere en zijn echtgenote Joke Verhaeghe – op donderdag 8 september opnieuw de deuren. Puur Kip kreeg onder meer een nieuwe koeltoog, een extra toog en een splinternieuwe betaalautomaat.

Het is ondertussen al een kleine zes jaar sinds Franky en Joke de zaak openden. “We zaten toen al een 25-jaar in het vak en achtten ons toen klaar om onze eigen zaak te openen”, vertelt Joke. Het koppel nam toen zijn intrek in het pand waar voordien slagerij Gert was. “Dat was heel gemakkelijk, want daardoor konden we beginnen zonder – op enkele kleine ingrepen na –grote verbouwingen te moeten doen.”

Op maat gemaakt

Nu, zes jaar later, vonden ze het echter wel tijd om wat aanpassingen door te voeren. “Bepaalde dingen hadden immers toch hun beste tijd gehad. De renovatie was meteen ook de uitgelezen kans om nog meer onze eigen stempel op de zaak te drukken”, aldus Franky. De volledige zaak werd dan ook volledig gestript. Zo maakte de oude toog plaats voor een nieuwe toog en werd er ook nog een extra frigo geplaatst. “Daarbij hebben we ook wel rekening gehouden met het praktische en het ergonomische aspect. Alles is nu eigenlijk op onze maat gemaakt, wat het makkelijker werken maakt.” Donderdag 8 september zullen ze hun klanten voor het eerst verwelkomen. (TM)