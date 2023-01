Puert’O krijgt met Alec (24) een jonge ambitieuze chef-kok. “Een unieke kans om op zo’n mooie locatie te kunnen koken”

Het drijvende Oostendse restaurant Puert’O pakt op 22 februari uit met een quatre-mains waarbij de jonge nieuwe chef-kok Alec Devadder uit Knokke samen zal koken met sterrenchef Edwin Menue van het Knokse restaurant Cuines,33. Met zijn 24 jaar is Alec nog een jong keukengeweld, maar hij heeft volgens Menue heel wat potentieel.

Alec Devadder studeerde aan hotelschool Ter Duinen en werkte bij verschillende zaken als Airrepublic, Ter Leepe in Zedelgem en De Zuidkant. “Tijdens corona heb ik zelf veel kunnen experimenteren en nu ben ik blij dat ik de kans krijg om mijn eigen ding te doen. Ik heb de voorbije jaren veel kunnen leren, maar nu kan ik zelf dingen creëren”, vertelt Alec. Hij werd aanbevolen door niemand minder dan sterrenchef Edwin Menue. Ze leerden elkaar kennen toen Alec eens kwam eten in de zaak van Menue in Knokke. “We hadden een goed gesprek en we zijn contact blijven houden. Ik vind het altijd tof om jonge mensen in de horeca te helpen met mijn netwerk. Toen ik jong was vond ik het ook tof als iemand die al verder stond in de horeca openstond voor een gesprek”, vertelt Menue.

Mentor

Alec is blij dat hij in Edwin een mentor heeft. “Als iemand als Edwin in je gelooft dan komt dat duizend keer zo hard binnen. Dat doet wel deugd.” Edwin ziet alvast een mooie toekomst voor de jonge chef. “Als hij zich dagelijks inzet en blijft bijleren voorspel ik hem een mooie toekomst. Dat is niet gemakkelijk, want je moet er elke dag opnieuw staan. Maar met zo’n prachtige locatie en met wat ik al geproefd heb, is het zeker veelbelovend. Hij is ook nuchter en staat met de voeten op de grond. Hij mag niet beginnen zweven.” De sterrenchef heeft ook nog een tip voor Alec. “Je moet je nooit focussen op de sterren. Je moet je focussen op het restaurant en wat komt, komt. Je mag daar nooit op voorhand mee bezig zijn, vind ik. Je moet bezig zijn met je klanten en vragen wat ze ervan vinden. Ik doe dat nog altijd. Als ik een twijfel zie of als mensen feedback geven kan je daar maar van leren.”

Edwin is jaloers op de mooie locatie van Puert’O op het water en Alec ziet het zitten om hier elke dag aan de slag te gaan. “Vaak zit je in een keuken in een gesloten doos en hier kijk ik rechtstreeks uit over het water. Dat is echt zalig en uniek. Je voelt vrij als kok”, vertelt het jong en ambitieus keukengeweld.

Quatre-mains

Op 22 februari zullen Alec en Edwin samen koken. “Een quatre-mains wordt tegenwoordig vaak gedaan. Het is een leuke ervaring om als chef inspiratie op te doen, maar ook voor de klant omdat ze dan twee chefs in één restaurant kunnen proeven. Ik heb dat al een paar keer gedaan en het zorgt eens voor een stijlbreuk.” Voor Alec is het een droom die uitkomt. “Ik kan zoveel leren van Edwin en het is uniek om hem aan het werk te zien. Ik kijk er heel hard naar uit. Ik kan ook altijd rekenen op hem als ik vragen heb.” Edwin heeft het menu al eens geproefd en geeft ook zijn feedback. “Ik zal hier zelf niet staan, maar ik geef enkel mijn mening. Het is dan aan Alec om ermee te doen wat hij wil en om zijn eigen stijl uit te werken, maar die kleine tips kunnen iemand doen groeien. Het zijn de details die het verschil maken.”