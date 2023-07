Puert’O in Oostende sluit de deuren nu definitief door aanhoudende personeelsproblemen

Puert’O, het drijvende restaurant in het Mercatordok is gesloten. Personeelsproblemen zijn de oorzaak.

Het eerste drijvend restaurant aan de kust ter hoogte van het Jans Piersplein opende als ‘Vito’ in december 2021 en verwierf al heel snel een sterke reputatie. Ook na het vertrek van de chef werd dat doorgezet onder een nieuwe naam Puert’O. Een jonge veelbelovende chef uit Knokke liet begin 2023 een nieuwe wind waaien met zeer lovende reacties. Zelfs een recensent van de culinaire gids Gault & Millau kwam er op bezoek en het restaurant met uniek zicht op de jachthaven leek een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Toekomst?

Midden juni doken personeelsproblemen op en was men genoodzaakt om het restaurant tijdelijk te sluiten tot midden juli. Dat is nu een definitieve stopzetting geworden, want er kan niet meer gereserveerd worden en op de site luidt het : “Wegens aanhoudende personeelsproblemen zijn de activiteiten stopgezet.” Het is onduidelijk of er nog een toekomst er is voor het drijvende restaurant. De initiatiefneemster wenste niet te reageren.