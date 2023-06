Publiek schenkt d’Oude Timmerie ‘Up caféprijs 2023’

Dit jaar werd d’Oude Timmerie winnaar van de ‘Up caféprijs 2023’. De zaak in de Roeselarestraat 46 in Zonnebeke is een van de drie centrumcafés in Zonnebeke.

D’Oude Timmerie met waardin Nele Vanlerberghe is niet meer weg te denken in Zonnebeke. Op 27 oktober opende het café zijn deuren en is sindsdien de pleisterplaats geworden voor jong en oud. De herberg is ook de thuishaven van tal van verenigingen: Zonnebeeks Amateur Theater, de Timmeriekaarters, dartsclub d’ Oude Timmerie, wielertoeristen WTV, de Timmeriespaarders. Daarnaast is de supportersclub van Tim Declercq er gevestigd alsook deze van de inmiddels overleden Jolien Verscheuren.

Bij het café zijn er ook twee feestzalen van 80 en 60 personen. D’Oude Timmerie is ook de grote promotor van het Sint-Maartensfeest. Gedurende het jaar worden er ook tal van festiviteiten georganiseerd. Ook is er telkens de deelname aan het weekend van de volkscafés. Dit jaar was er een ‘specialleke’ want Kartje Kilo was te gast en lanceerde er zijn single Up Café. Dit gebeurde in een tiental cafés. Aan die lancering werd een prijs gekoppeld.

“Alle cafés zijn winnaars”, klinkt het bij Kartje Kilo. “Het juryverslag bracht geen soelaas doordat overal de woorden ambiance, plezier en gastvrij werden genoteerd. Daarom hebben we steun gevraagd aan het publiek. Meer dan 1.000 fans stemden op de tien locaties. De symbolische winst ging naar d’Oude Timmerie waar Nele Vanlerberghe achter de toog staat!” (NVZ)