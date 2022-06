Project Recht uit Zèè plaatst Nieuwpoortse vissector en duurzaam gevangen vis in de kijker

Met het project Recht uit Zèè werken Stad Nieuwpoort, de Nieuwpoortse vissers, visgroothandelaars en restaurants samen om duurzame en dagverse vis te promoten. Het doel is om Nieuwpoortse restaurants te stimuleren om met in Nieuwpoort geveilde vis te werken. Ook maakt het project de consument bewust van het duurzame visverwerkingsproces. Door te kiezen voor deze koers wil Nieuwpoort dat de visserij overleeft.

De Nieuwpoortse visserijsector vormt een belangrijk onderdeel van het economisch en toeristisch gegeven van de stad. Naast de stedelijke vismijn telt Nieuwpoort immers heel wat vishandelaars, viswinkels en restaurants die werken met Noordzeeproducten. Het project Recht uit Zèè heeft als doel om deze branche extra in de kijker te zetten. “De visserij is één van onze winstgevende sectoren. Vandaag en in de toekomst blijft de Stad zich profileren als promotor van deze uiterst belangrijke economische speler. Met kwaliteitsvolle visserij heeft Nieuwpoort zich immers op de kaart gezet. Met ‘Recht uit Zèè’ streven we naar een Nieuwpoorts waardeoordeel voor vis die hier aangevoerd, verhandeld en geconsumeerd wordt. We trekken de filosofie van dagverse producten door, recht uit zee naar het bord”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke

Het project Recht uit Zèè streeft ernaar om meer Nieuwpoortse gevangen vis en garnalen op de borden te krijgen van de Nieuwpoortse restaurants. Verse vis uit onze Noordzee, gevangen door Nieuwpoortse vissers vanuit een Nieuwpoortse boot. Dwars door de Vismijn via een Nieuwpoortse vishandelaar naar je favoriete restaurant. Vakkundig en passioneel bereid door een getalenteerde Nieuwpoortse chef. En zo op je bord. Dat is Recht uit Zèè. In het eerste proefjaar gaan vier handelaars samenwerken met elk twee restaurants. Iedere deelnemer kiest resoluut voor een duurzame aanpak en promoot ook minder bekende vis, vertelt schepen van Visserij Kris Vandecasteele.

Label Visserij Verduurzaamt

“Nieuwpoort hecht veel belang aan een duurzame visserij en dat blijkt ook uit dit project. Met ‘Recht uit Zèè’ kies je voor vers gevangen vis en garnalen die van jouw bord terug te volgen zijn naar een duurzame visserij. Kwaliteit staat hierbij centraal. Voorwaarde om deel te nemen aan het project is dat groothandelaars en restaurants in het eerste jaar het label van Visserij Verduurzaamt behalen. Daarnaast moet er zoveel mogelijk vers gevangen vis uit Nieuwpoort verkocht worden en moet duidelijk zijn vanwaar de vis afkomstig is. Alle spelers ondertekenen een charter om zich te verbinden aan deze voorwaarden. Tegen 2024 hopen we dat er minstens 20 restaurants deelnemen aan dit project”, vervolgt Kris Vandecasteele.

Daarnaast wordt via een promotiecampagne de kwaliteit van de Nieuwpoortse Noordzeeproducten in de kijker geplaatst. Deze wil inwoners en bezoekers kennis laten maken met de Nieuwpoortse visserijsector. Door middel van een QR-code kom je te weten hoe de vis op jouw bord komt. De manier waarop en wie de vis vangt, is immers even belangrijk als de gevangen vis zelf. “Zo creëer je een hele beleving. Als je een zeetong eet in een restaurant en je ziet later de vissersboot die de tong gevangen heeft, voegt dat toch wat extra toe aan je maaltijd”, zegt Wibo Lemmens van deelnemend restaurant De Wasserette. Alle informatie lees je op www.rechtuitzee.be.