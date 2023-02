Proef en ontdek de zuiderse toetsen van resto Vision in Kortrijk, de hippe zaak van Benny en Larissa

Een strak interieur, hippe meubels en een menukaart met zowel lokale als zuiderse toetsen. Welkom bij Vision in Kortrijk, het culinaire liefdeskind van Benny Zwertvagher (35) en Larissa Timmerman (25).

Wie aan het Kennedypark voorbij komt, kan er niet naast kijken. Wie het Ibis hotel voor het eerst binnenstapt, kan weinig anders dan te worden aangetrokken door Vision. Eén van de hipste plekjes van Kortrijk heeft nieuw bloed dat de teugels in handen heeft genomen.

Zaak vernieuwd

“In de nasleep van de coronacrisis stopte de vorige uitbater ermee, Vision is dus niet echt nieuw te noemen”, verduidelijkt het ondernemerskoppel. “Toch werd de zaak volledig vernieuwd, met hypermoderne toetsen en lag de weg voor nieuwe uitbaters. Hotelketen Ibis ging op zoek en we zagen de oproep via sociale media. Eerst leek het niet echt iets voor ons maar toen we de oproep nogmaals voorbij zagen komen, hebben we toch de stap gezet.”

“De Visionburger is speciaal, die heeft een pikzwart broodje”

Benny en Larissa blazen dus Vision nieuw leven in en doen dit meteen met enkele persoonlijke toetsen. “Zo hebben we een menukaart met zowel lokale hapjes als borden met zuiderse elementen, eigen aan de chef-kok die we hebben kunnen aantrekken. De Visionburger is overigens iets bijzonders want het gaat om een hamburger met een pikzwart broodje. Daarnaast beschikken we ook over een erg uitgebreide drankkaart, die zelfs de meest veeleisende mensen zal weten te overtuigen.”

Geen hotelkamer nodig

Hoewel Vision binnen de gebouwen van het hotel Ibis ligt, maakt het koppel wel duidelijk dat iedereen er terecht kan. “Van een zakendiner tot een romantische tête-à-tête? Iedereen is hier welkom en daarvoor hoef je heus geen kamer in het hotel te boeken.”