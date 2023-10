Proef eens van een asbak als dessert: het kan bij nieuw restaurant #food in Diksmuide

De oude school van Nieuwkapelle bij Diksmuide heeft opnieuw een culinaire bestemming met het restaurant #food van Dave Ruysschaert (40) en Emmanuel Bitu (43). Zij ruilden hun gelijknamige zaak in Brugge in voor het landelijke dorp. “De rust en de locatie hebben ons overtuigd. We hebben Brugge nog niet gemist.” Proef zeker eens een asbak als dessert.

De vroegere jongensschool is al een tijdje bestemd als restaurant maar Dave en Emmanuel zijn de nieuwe gezichten en lanceren hun eigen concept onder de noemer #food.

40-tal couverts

In Brugge barstten ze met een gelijknamige horecazaak uit hun voegen en uitbreiding was niet mogelijk. “In de West-Vlaamse hoofdstad hadden we een zaak met 26 couverts, hier in Nieuwkapelle zijn er dat een 40-tal. We merken dat de sfeer hier ook gemoedelijker is. We hebben Brugge nog niet gemist. Sinds de zomer wonen we in Nieuwkapelle en nu is ook ons restaurant open”, zegt Dave.

De zaakvoerders vinden in eigen streek voldoende ingrediënten voor hun aanpak waarbij de basis plantaardig is. “De groenten van boer Mattias van De Blauwe Spie in Noordschote zijn smaakvol, de kazen van ’t Dischhof in Keiem subliem en Den Ambacht in Zeebrugge rolt met passie ambachtelijke garnaal- en kaaskroketjes.”

Klassiekers

“’s Middags kunnen onze gasten genieten van tapas en een aantal klassiekers zoals varkenswangetjes, vispan of een dame blanche als dessert. ’s Avonds zetten we onze menu’s van 4, 5 en 6 gangen in de kijker. Plantaardig is de basis, maar vlees of vis kunnen steeds.”

Dave en Emmanuel komen graag verrassend uit de hoek. Zo is er de chef’s table voor twee tot zes personen. Vooraf geef je door wat je niet graag eet en of je vegan, vlees of vis verkiest. Daarmee gaat Dave aan de slag. Als klant weet je vooraf niet wat hij zal voorgeschoteld krijgen. Voor 125 euro per persoon serveert hij twee hapjes, twee voorgerechten, een hoofdgerecht en twee desserts. Het aperitief, drie drankjes en koffie of thee met degustief zijn inbegrepen.

Asbak als dessert

In het zesgangenmenu valt het illusiedessert op. Geniet van een huishoudspons, spiegelei of een asbak als toetje. “Deze maand bieden we de asbak aan”, tipt Dave.

“Die is gemaakt van een ganache en gepofte zonnebloempitten, de vulling is amandelcrème en chocolademousse. De peuken zijn van marsepein en de as is merengue op basis van kikkererwtensap.”

De twee zijn al volop aan het plannen. “Volgende maand bieden we onze gerechten aan in een automaat bij ons restaurant. We hebben een parking voor auto’s en mobilhomes. Vanaf het voorjaar richten we een galerie in met plaatselijke kunst en meubeltjes. Wie van die ruimte gebruik wil maken kan ons nu al contacteren.” (GUS)