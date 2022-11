Priscilla en Freddy zijn nieuwe uitbaters van Café Castard in Woesten

Op zaterdag 29 oktober tapten Celina en Kurt voor de laatste keer pintjes in café Castard. Op maandag 31 oktober stonden de nieuwe uitbaters Priscilla en Freddy al paraat in het praatcafé om hun eerste pintjes te serveren. “In het verleden was ik al actief in de horeca. Onder de mensen zijn, vind ik heel fijn”, zegt Priscilla Dehullu (39).

De nieuwe uitbaters van Café Castard langs Woestendorp 67 in Woesten zijn Priscilla en Freddy. Samen met haar partner Freddy Deplae (48) en hun kinderen Jayden (11) en Justine (5) trekken ze richting Woesten. “We zijn afkomstig uit Hulste, dus het is voor iedereen een verandering. Het is de bedoeling dat we boven het café komen wonen.”

“Via Facebook had mijn zus de oproep van de voormalige uitbaatster Celina zien voorbijkomen dat er nieuwe café-uitbaters gezocht werden. We zagen het onmiddellijk zitten. Het is onze bedoeling om dezelfde trend verder te zetten. Celina heeft een mooie zaak gerealiseerd en daar willen wij op verder bouwen. We willen een warm praatcafé zijn. Het is ook onze bedoeling om enkele snacks te serveren”, zegt Priscilla. “Het is een mooie en rustige gemeente. We kijken ernaar uit om de streek te leren kennen. Het café vinden we gezellig en proper. Het zal een beetje wennen worden. Wij zijn nieuwe mensen en de vaste klanten kennen ons nog niet. Maar het zal wel loslopen.”

Afgesloten terras

In de toekomst staan opfrissingswerken op de planning. “Aan het interieur zullen we niets veranderen. De voorgevel zullen we in een nieuw jasje steken en ook het terras zullen we onder handen nemen. Er komt een springkasteel en een glijbaan. Daarnaast zullen we er ook voor zorgen dat het terras volledig afgesloten is zodat ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen laten spelen.”