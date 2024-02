Prestigieuze erkenning voor Sverre Claeys: “Later graag een eigen zaak runnen”

In Hotelschool Ter Groene Poorte vond onlangs de gerenommeerde wedstrijd ‘Junior Table Master’ plaats. Twee leerlingen van vijf hotelscholen uit verschillende provincies namen deel aan de wedstrijd. Sverre Claeys (17) uit Oostkamp was één van de leerlingen die een volledige dag aan theoretische en praktische proeven onderworpen werd. Hij sleepte de prestigieuze erkenning van ‘Beste Atelier Ordertaking en gastheerschap 2024’ in de wacht.

“Niet alle leerlingen van de hotelschool mogen zomaar deelnemen aan de wedstrijd”, vertelt Sverre trots. “Je moet voorgedragen worden door de leraren. Er waren oorspronkelijk veertig kandidaten van de school en uiteindelijk zijn we na de interne selectieproeven met twee leerlingen overgebleven om deel te nemen aan de wedstrijd. Mogen deelnemen, is op zich al een hele prestatie.”

Zware revalidatie

Sverre Claeys is een doorzetter die weet wat hij wil. “Ik heb de voorbije jaren twee belangrijke ingrepen aan beide heupen ondergaan. Het was helemaal niet zeker dat ik mijn studies in Ter Groene Poorte zou kunnen afmaken. De revalidatie was heel zwaar, maar ik ben blij dat ik niet heb opgegeven.”

“Het is mijn droom om later een eigen zaak te runnen. Ik zit nu in mijn laatste jaar hier op school, maar wellicht zal ik nog verder studeren. Een exacte keuze heb ik nog niet gemaakt, maar direct aan het werk gaan, zit er niet in.”

“Ik ben heel tevreden met de prijs die ik behaalde”, gaat de gelauwerde leerling van Ter Groene Poorte verder.

Veel steun

“Het was een heel zware dag, want zowel de theoretische proef als de bereiding van het gerecht waren best zenuwslopend. Ook de présence en het voorkomen van de kandidaten worden streng beoordeeld. Ik ben mijn leraren heel dankbaar voor de steun en de tips tijdens mijn voorbereiding op deze wedstrijd. Zonder hen zou ik hier niet staan met deze erkenning in mijn handen. Samen met mijn stage in de Champagnestreek is deze wedstrijd de meest beklijvende ervaring van de zes jaar dat ik hier op school zit”, besluit Sverre Claeys.