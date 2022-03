Prestigieus label voor Gourmandises de Campagnac in Waasten: “Eigen streek staat centraal”

Komen-Waasten is een culinaire hotspot rijker. Gourmandises de Campagnac, een restaurant weggemoffeld in de landelijke glooien van Waasten, ontving het prestigieuze label ‘Bistrot de terroir’. “Voor ons een erg belangrijke erkenning want werken met lokale producten vormt de basis van alles wat we doen”, klinkt het bij de trotse restaurateurs.

Genieten van een glas wijn met zicht op de velden, enkele Highland-koeien die gezapig voorbij lopen of de smaakpapillen verwennen met ingrediënten die op slechts enkele kilometers van je bord werden gekweekt. Voor Marthe Debacker (57) en Christophe Debacker (57), de zaakvoerders van restaurant Gourmandises de Campagnac, is hun werkwijze steeds ongewijzigd gebleven. “Het is een illusie te denken dat de beste schotels moeten worden voorbereid met exotische ingrediënten”, lachen beiden. “Onze groenten halen we bijvoorbeeld gewoon te voet bij de buren, ons Black Angus-vlees kun je met de fiets gaan halen en voor enkele van onze recepten werken we met Queue de Charrue of Mountche, bieren die in Komen-Waasten worden gebrouwen. Wie hier komt eten, wordt dus steevast ondergedompeld in een culinaire ervaring waar vooral onze eigen streek centraal staat.”

Beloning voor doorzettingsvermogen

De erkenning als Bistrot de terroir is dan ook de kers op de spreekwoordelijke taart. “We dienden onze aanvraag in maar moesten voldoen aan uiterst strenge selectievoorwaarden”, klinkt het. “Zo moesten we bijvoorbeeld niet minder dan 15 producten uit eigen streek op de kaart hebben staan. Daarnaast was het ook nodig de geschiedenis en cultuur van je eigen streek te kennen. We konden alle vakjes aanvinken en de jury oordeelde dat we deze erkenning meer dan verdiend hadden. Of het voor een boost in onze omzet zal zorgen? We hebben geen glazen bol al was het voor ons vooral om die erkenning te doen. Van dag 1 hebben we geloofd in het principe van een restaurant met een korte toeleveringsketen. Dit label is een beloning voor ons doorzettingsvermogen en geloof in onze eigen gemeente.”