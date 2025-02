Populaire Brugse kroeg Ambiorix is failliet

De populaire kroeg Ambiorix op de Eiermarkt in Brugge is gesloten. De ondernemingsrechtbank heeft de vennootschap Dalim, die het café runde, op bekentenis failliet verklaard.

Het vonnis van de ondernemingsrechtbank dateert van donderdag 13 februari. Dat vermeldt dat de vennootschap Dalim op bekentenis in faling gegaan is. Deze bvba heeft de Noordzeestraat in Zeebrugge als maatschappelijke zetel en werd in 2010 opgericht door Bruggelingen Danny en Tim Lescrauwaet, met als maatschappelijk kapitaal 50.000 euro. Terwijl de zaak in 2021 en 2022 nog winst maakte, was er in 2023 een verlies van 41.786 euro.

Curator

De Brugse advocaat Dieter De fauw werd als curator aangesteld om het faillissement te begeleiden en de schuldeisers tegemoet te komen. “Ik heb helemaal nog geen zicht op de grootte van de financiële put. De zaakvoerders hebben zelf de boeken neergelegd. Café Ambiorix is sinds 8 februari gesloten”, aldus de curator, die de komende dagen de schuldeisers zal aanschrijven om hun precieze vordering te kennen.

Dieter De fauw heeft binnenkort ook een gesprek met de zaakvoerders van de bvba Dalim. De vennootschap had zeven mensen in dienst. Leveranciers, brouwerij, RSZ en fiscus zitten alvast met achterstallige sommen geld die Dalim niet meer betaald heeft.

Toplocatie

In Brugse uitgaanskringen wordt verrast gereageerd op het faillissement. Café Ambiorix was sedert de jaren ‘70 een vaste waarde op de Brugse Eiermarkt. Met legendarische uitbaters als Willy Ackx en later Stefaan Obreno. Hoe een jongerencafé op zo’n toplocatie failliet kan gaan, roept vragen op.

Een insider meldt ons dat heel wat horecazaken tegenwoordig een ‘vogel voor de kat’ zijn wegens de ‘wurgcontracten’ die brouwerijen hen opleggen. Is dat ook café Ambiorix fataal geworden? Enkel jaren geleden had Dalim nog zwaar geïnvesteerd in het interieur van deze jongerenkroeg.