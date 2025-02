Populair vakantiedomein Kosmos zal dan toch uit zijn assen herrijzen: “We staan te springen om verder te werken”

Niet veel mensen geloofden er nog in, maar het voormalige vakantiedomein Kosmos op de flanken van de Rodeberg in Westouter zal dan toch uit zijn assen herrijzen. Eind vorige maand doken er plots arbeiders op die begonnen met de werken op de site. Ondernemer Hendrik Daem houdt woord, nadat hij drie jaar geleden samen met zijn vrouw aankondigde grote plannen te hebben met de site. Maar voor het zover is, blikken we nog eens terug op de opkomst en de ondergang van Kosmos. “We staan te springen om verder te werken.”

“25 januari was een speciaal moment, want net op het ogenblik dat er een planetaire parade plaatsvond begonnen de werken aan Kosmos. Fenomenaal! Once in a liftime!” Op die manier kondigde ondernemer Hendrik Daem de start aan van de werken aan het iconische vakantiedomein op de flanken van de Rodeberg in Westouter.

Daarmee komt ook meteen een einde aan de jarenlange verloedering van de site. Tijd dus voor een terugblik, want heel wat mensen hebben heel goede herinneringen aan het vakantiedomein. Wie van de ondertussen al wat oudere generatie ging nooit een duik nemen in het openluchtzwembad dat er lang te vinden was?

Terug naar 1934

Er was voor het eerst sprake van Kosmos – door velen ‘de Kosmos’ genoemd – in 1934. In dat jaar werd het jeugdhotel opgetrokken. De site is ondertussen een stille getuige van het ontluikend toerisme tijdens het interbellum op de Rodeberg. Op een gebied van 70.543 vierkante meter vond je onder meer een tennisveld, voetbalveld, een openluchtzwembad, een hotel met restaurant en een feestzaal met een muziekcafé. Jaren nadat het jeugdhotel was gebouwd, trok de firma Valcke er home Boskant op, met 48 kamers en sanitair. Dezelfde firma bouwde in 1956 home Zeewind, met vier ruime slaapkamers, zeven kamers en een sanitair blok. Tussen de jaren ‘60 en ‘80 van de vorige eeuw werd de site een heel bekende locatie voor jongeren, jeugdbewegingen, bosklassen en CM-kampen. In 1956 breidde alles uit met een café en een restaurant. Dat laatste werd in 1974 een stuk groter.

Maar de goede periode was voorbij, want in mei 1994 ging de NV Vakantiedorp Kosmos en NV Rodeberg over de kop. Geert Hardeman nam het hotel over en pompte er naar eigen zeggen meer dan meer dan 1 miljoen euro in om het complex te renoveren. In 2002 zorgden opslagproblemen en een beperkte toegankelijkheid voor de hulpdiensten er echter voor dat de vergunning voor de uitbating van het zwembad werd ingetrokken. Drie jaar later ging ook het hotel met restaurant failliet.

Nederlandse investeerder

Een zoektocht naar een nieuwe investeerder startte, maar dat bleek niet van een leien dakje te lopen. Uiteindelijk kocht de Nederlander Bastiaan De Jeu het hotel voor zo’n 1,8 miljoen euro. Er was weer hoop, tot bleek dat de man een oplichter was. De Jeu werd aangehouden, niet enkel voor de feiten in Westouter, ook in het Veurnse had hij zich als koper voorgedaan van villa’s, een motorjacht en een failliet bouwbedrijf. De man deed telkens het hoogste bod, zodat het goed hem werd toegewezen. Geld had hij echter niet.

Andere kandidaat-investeerders haakten af. Op een bepaald moment vatte een Duits bedrijf het plan op om er seniorenwoningen te bouwen met een gezondheidscentrum en een zwembad. Het hotel en het restaurant kon daarbij gebruikt worden door familie. Omdat op de site geen permanente bewoning mocht, zagen de Duitsers af van de plannen.

In 2008 liep de trappenhal van het gebouw felle schade op na brandstichting. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kocht in 2009 het volledige domein. Vijf jaar later opende het agentschap er de benedensite, waar vroeger het zwembad en een ligweide was. ANB toverde de locatie om tot een mooi speel- en natuurdomein.

Voor het bovenste beschermde deel werd geen nieuwe uitbater gevonden. De hoge kostprijs schrok veel ondernemers af. Op een bepaald moment begon zelfs het woord ‘afbraak’ te vallen of in ieder geval toch een declassering van het gebouw. “Toen mijn vrouw dat hoorde, belde ze furieus naar Onroerend Erfgoed met de vraag of er alweer een pareltje in de regio zou verdwijnen.”

Eindelijk witte rook

In 2021 kwam dan eigenlijk een einde aan zestien jaar onzekerheid. Ondernemers Hendrik Daem en Nathalie Lermytte sprongen op de bres en kregen de site in erfpacht. Het koppel vijftigers woont in Antwerpen, maar heeft een link met de streek. Nathalie is immers afkomstig van Poperinge. Ze is de dochter van Bernard Lermytte, stichter van het bedrijf Alu-Lermytte, en Noëlla Verhaeghe. Samen met haar man is ze ook eigenaar van vakantiehoeve De Blauwpoort in Westouter. “Wij zijn de redders van de Kosmos”, zei Henrik eerder niet onbescheiden. De man begon plannen te smeden, waarin ook toenmalig Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in geloofde, want vorig jaar kwam hij met 800.000 euro aan subsidies over de brug.

“De vraag ‘Wat wordt Kosmos?’ beantwoorden, is niet gemakkelijk”, zei Hendrik Daem op dat moment. De ondernemers hadden eerder een project uitgewerkt met tien concepten, waarbij er twee bestaande kernwaarden steeds terugkomen: modernisme en natuur. Het wordt in ieder geval een hub voor muziek, cinema, eten, theater, kunst en architectuur. “Het is onze droom om hier een plek te creëren als een Louisiana in Kopenhagen of de Fondation Maeght in de Provence (twee bekende kunstmusea, red.). Het hoeft niet meteen zo groot te zijn, maar het moet wel eenzelfde sfeer uitstralen. Wat het verblijf betreft: het wordt een mix van vakantiewoning, camping en hotel, iets totaal nieuw. Mensen willen weer naar de natuur, dus gaan wij buitenactiviteiten organiseren. Ik vergelijk het met Tomorrowland. De organisatoren daarvan maakten van een dancefestival iets speciaals. Wij willen hier een gelijkaardig verhaal brengen.”

“Ondertussen zijn de plannen rond en staan we te springen om zo vlug mogelijk verder te werken”, aldus Hendrik Daem. “Er zijn enkele zaken die ik nog niet mag zeggen, maar binnenkort geven we een overzicht van alles wat er zal gebeuren.” Het blijft dus nog even spannend.