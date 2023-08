Poperingse horeca kijkt uit naar 36ste Marktrock: “Een absolute topdag voor ons”

Met de Vierdaagse van de IJzer op donderdag en Marktrock in het weekend stonden de cafébazen van de Grote Markt voor een bijzonder drukke week. Wij legden ons oor te luister bij de uitbaters van cafés Saint-Georges en ‘t Fabriekje. Beide zijn aan hun veertiende editie van Marktrock toe.

Nele Sanders (53) en Kristof Rogiers (56) namen Saint-Georges over in 2008. “Voor ons is Marktrock een absolute topdag, net als 15 augustus, carnaval, de Hoppefeesten en de kermis. Die laatste was uitzonderlijk goed dit jaar”, zegt het koppel. “Op vrijdag starten we om 8 uur voor de marktgangers, ook nu de markt plaatsvindt op het Oudstrijdersplein. Op zaterdag openen we vanaf 10 uur. In onze brasserie serveren we slaatjes, pasta’s, croques, pannenkoeken, wafels en ijs. De keuken blijft open tot 20 uur. Of einde voorraad”, lacht Kristof. “De editie van 2018, met Niels Destadsbader als headliner, was voor ons een topjaar. We serveerden toen 117 couverts op zaterdag. Ook vorig jaar, met Regi Live en Metejoor op het podium, was het vollebak. Crystal Moon lokte tijdens hun eerste optreden hier zeer veel volk en dat zal deze keer niet anders zijn, want het is het slot van hun afscheidstournee”, zegt Nele, die duidelijk fan is van de lokale groep.

Herbruikbare bekers

Nieuw dit jaar: voor het eerst moet alle drank op Marktrock in herbruikbare bekers geschonken worden. “We kochten er 450 aan, dat was een gok. Waarschijnlijk zullen we een waarborg vragen, anders raken we die bekers kwijt. Speciale bieren mogen wel nog in glas. Ons terras mag hier blijven staan zoals altijd, tot tegen de straatkant. Dat is het voordeel van deze kant van het marktplein, dat er nog een brede strook is tussen het voetpad en de straat”, aldus de uitbaters. “We sluiten de zaak pas wanneer dj F. R. A. N. K. stopt. Wij zijn trouwens het enige café op de Grote Markt dat een grote banner van Marktrock aan de gevel heeft hangen, en dat al sinds de kermis.”

Het langste open

Café ‘t Fabriekje wordt sinds 2008 uitgebaat door Bart Casier (38). “We staan bekend als het café dat altijd het langste open is tijdens Marktrock, en dat is ook zo. Na de opkuis gaan we op zondagmorgen rond 7.30 uur met het personeel ontbijten bij buurman Steve van La Poupée”, lacht Bart.

Bart Casier van ‘t Fabriekje: “Wij zijn een echt pintencafé.” © MD

“Vrijdagavond doen we niets speciaals. Net zoals in een gewoon weekend zijn we open tot ongeveer 5 uur ‘s morgens. Op zaterdag word ik wakker op de tonen van de eerste soundchecks. Dan begint het grote werk: nog wat opkuisen, alle cafémeubelen naar boven brengen, tafels en stoelen aan de kant zetten, frigo’s vullen en het grote raam aan de voorkant eruit halen. Tijdens Marktrock bedienen we immers langs daar het terras. Daar staan slechts drie hoge, lange tafels. Er wordt zo rapper en meer gedronken”, knipoogt Bart.

“We zijn gekend als een echt pintencafé, vooral voor werkende jongeren. Bij ons komen geen families of gezelschappen die de hele namiddag aan tafel zitten, met elk een andere soort consumptie waaraan ze nippen. Voor het eerst werken we nu met herbruikbare bekers, waarvoor ik 60 cent waarborg vraag. Ik schenk ook geen sterke bieren, want met glas mag men de Markt niet op. Mijn terras mag slechts de breedte van het voetpad innemen, een paar meter. Na afloop speelt dj Gil Tonic hier Ibiza house tot in de vroege uurtjes.”