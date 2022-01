Pop-uprestaurant Gustaaf heropent opnieuw in Kuurne

Vanaf 4 februari opent pop-uprestaurant Gustaaf opnieuw de deuren. Gezien feestzalen tot op heden nog steeds geen zicht hebben op een heropening, besloot Huis Van Wonterghem hun zaal opnieuw om te bouwen tot pop-uprestaurant Gustaaf, waar tot 150 gasten in alle veiligheid kunnen tafelen. Deze derde opening komt er op algemene vraag van de klanten zelf. Tevens kunnen zo ook 20 van de 50 werknemers aan de slag blijven.

Het pop-uprestaurant Gustaaf is een product van bijna een half jaar verplichte sluiting in augustus 2020, en wordt duidelijk gesmaakt. Op 4 februari heropent het al voor de derde keer, nadat het eerder al twee keer moest sluiten door de opgelegde coronamaatregelen.

Ruimte onbenut

“Na de talrijke positieve reacties die we mochten ontvangen en de vraag wanneer het pop-uprestaurant opnieuw de deuren opende, besloten we Gustaaf ook nog een derde keer nieuw leven in te blazen”, vertelt Gregory Van Wonterghem. “Behalve begrafenissen en enkele trouwfeesten, mogen momenteel geen private bijeenkomsten plaatsvinden in onze feestzaal, waardoor deze nu zo goed als leeg staat.”

“Het doet enorm veel pijn om deze ruimte onbenut te zien, en aangezien horeca en restaurants wel geopend mogen zijn, besloten we dan maar uit noodzaak om onze zaal ook nog voor een derde maal om te bouwen tot een coronaproof restaurant”, klinkt het.

“Tijdens de eindejaarsperiode gingen we volop voor ons cateringconcept. Zowel bedrijven als particulieren konden bij ons aankloppen voor onze foodbox, die trouwens nog gans het jaar door verkrijgbaar blijft. Deze vorm van culinaire verwennerij viel eveneens duidelijk in de smaak bij heel wat mensen. Maar gezien meer en meer de vraag kwam of Gustaaf terug kwam, hebben we met plezier deze vraag van onze klanten ingewilligd.”

Grootvader

Pop-uprestaurant Gustaaf werd anderhalf jaar geleden opgericht als eerbetoon aan de grootvader van Gregory die 87 jaar geleden Huis Van Wonterghem oprichtte. Het is dan ook niet toevallig dat op de menukaart het lievelingsgerecht terug te vinden is van grootvader Gustaaf, en de zoetekauwen kunnen proeven van het dessert die grootmoeder Angéle altijd maakte.

“Mijn grootvader bleef nooit bij de pakken zitten”, gaat Gregory verder. “Zo is ook Huis Van Wonterghem vroeger ontstaan. Met zowel dit pop-uprestaurant als ons cateringconcept willen we aan onze grootvader bewijzen dat we uit hetzelfde hout zijn gesneden als hem. Daarnaast is het ook voor ons keukenteam de ideale gelegenheid om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan, gezien de menukaart van Gustaaf er totaal anders uitziet dan de gewone menukaart van Huis Van Wonterghem. Wie onze gerechten wil komen proeven kan steeds reserveren via gustaaf-vw.be.”

(BRU)