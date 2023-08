Pop-upbar Landelijke Gilde en Gezinsbond

Op zaterdag 19 augustus organiseren de Gezinsbond en Landelijke Gilde van Aartrijke hun jaarlijkse pop-upbar. “We kiezen voor een nieuwe locatie. Als je van Zuidwege komt, zul je onze locatie aan de rechterkant zien, bij het binnenrijden van het dorp. We genieten er van prachtige vergezichten”, begint Jurgen De Roo van de Landelijke Gilde. “Vanaf 15 uur is iedereen welkom voor een hapje en drankje. Doorlopend kunnen kinderen zich uitleven met en op spelletjes, springkastelen en kinderanimatie. In de namiddag kan iedereen gratis meedingen naar de titel van Homo Universalis door te slagen voor diverse opdrachten. ’s Avonds brengt de lokale coverband Reboot livemuziek uit de jaren 60, 70 en 80.” (BC/foto BC)