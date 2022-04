Pop-up Xander Verzele (23) imponeert met hoog showgehalte: “Geskift is geen restaurant, maar een gastronomische belevenis”

Xander Verzele (23) opende begin april zijn nieuw pop-uprestaurant Geskift in Heule, waarin hij gastronomie en show met elkaar combineert. Het nagelnieuw concept ontplooit zich in een circustent, die zich bevindt op het braakliggend stuk grond naast het domein van Hoeve De Blauwpoorte.

In Geskift, het pop-uprestaurant van Kortrijkzaan Xander Verzele, kan je enkel reserveren op vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond en dat enkel voor de maand april. Het team van Xander verzoekt iedereen steeds om voor 19u45 aanwezig te zijn, net op tijd voor de show. Om een optimale en exclusieve belevenis te garanderen, koos chef Xander voor een maximum van vierenveertig personen per avond. Per tafel kan een gezelschap van twee tot zes personen dineren. Bekende sommelier Hannes Desmedt staat in voor de dranken. In de circustent opereert Xander met drie andere koks in de centrale open keuken.

“De unieke kookshow wordt gecombineerd met één menu, waarbij je kan kiezen tussen vier, vijf of zes gangen. Geskift is geen restaurant, maar een gastronomische belevenis. Ik wil mensen omverblazen met de bereidingswijze en presentatie.”

“Ik wil speciale dingen uitproberen en pin mezelf niet graag vast op één iets. Eigenlijk had ik altijd al het idee om de keuken meer naar de zaal te brengen en zo een geheel te vormen. Het is een zonde dat koks soms verstopt zitten in een keuken achteraan. Ik vind het belangrijk dat mensen zien wat we klaarmaken.”

Geschifte show

Met het concept Geskift wil Xander iets “geschift” doen en prijst hij zichzelf gelukkig met de hulp van de samenwerkende partners, waaronder Avanco (Aalbeke) voor de circustent, Lafosse (Wevelgem) voor de keuken, Picobello (Roeselare) voor het meubilair en Solico (Roeselare) voor het licht en geluid. Samen met de steun van Hoeve de Blauwpoorte kwam zijn eerste idee tot leven.

“Ik wil dat mensen zeggen ‘dit was geschift’. Dit zou nooit gelukt zijn zonder de steun van mijn vriendin Emma. Als iemand 100 procent achter je staat en daarbij nog eens helpt in de zaal en boekhouding, dan is alles nog mogelijk. Het is de bedoeling om nog veel verder te gaan dan dit, zolang mijn vriendin er ook achter staat. Ik heb alvast nog heel veel ideeën.”

Dat het een geschifte show is, kan ik jullie nu al verzekeren. Voor je een gerecht krijgt, stopt alles opnieuw, start de muziek en volgt een show. Er is vuurwerk, een rookmachine en Rammstein blaast door de muziekboxen. Zo staat er ook een sketch gepland waarbij het vlees uit een rookkamer tevoorschijn wordt gehaald en aan een katrol wordt bevestigd om vervolgens door de zaal naar het keukeneiland te glijden.

Initieel was ik bang: was Kortrijk hier wel klaar voor? Maar Kortrijk is hier zéker klaar voor – Xander Verzelen

“Ik kook graag, maar ik kook liever met alles erop en eraan. Koken is niet meer zoals vroeger, mensen willen een belevenis. Ik vind dat belangrijker dan lekker gaan eten. Deze maand zie ik als try-out voor een eerste idee, maar er volgt nog meer. Het is de bedoeling dat ik altijd iets anders doe en op een andere locatie.”

Het is voor Xander niet de bedoeling om er rijk van te worden. Hij wil vooral verder kijken en een belevingsconcept uitbouwen. Mensen met een leegstand pand of een unieke locatie mogen hem steeds contacteren. Met zijn passie en enthousiasme komt Xander in geen tijd met een nieuw concept.

“Ik haal veel meer voldoening uit mensen die tegen mijn ouders zeggen ‘Amai, uw zoon, die is daar iets gestart, prachtig!’. Ik wil mensen overweldigen en in de watten leggen met goed eten en een show. Initieel was ik bang: is Kortrijk hier wel klaar voor? Maar Kortrijk is hier zéker klaar voor.”

Hotelschool

Xander geeft les aan de hotelschool in Kortrijk en aan de muziekschool in Oostrozebeke, en dat doet hij met veel passie.

“Ik doe dat zo graag, mijn leerlingen zijn fantastisch. Ik ben echt een leerkracht die achter zijn leerlingen staat en als ze een idee of een vraag hebben, dan zou ik ze altijd helpen. Dat blijkt wederzijds, want toen ik de tent opzette, zijn ze allemaal komen helpen.”

Daarnaast werkt hij bij Hoeve de Blauwpoorte en speelt hij gitaar en trombone. In het weekend staat Xander geregeld op een podium met een band, maar in de maand april doet hij dat nu dus ook met een live kookshow. Tijdens het brainstormen rond de gerechten en muziek probeert hij alles aan elkaar te koppelen. Zo heet een van de hoofdgerechten met rode biet “Drop that biet”. De bijhorende muziek en lichtshow spreekt tot ieders fantasie.

“Ik heb op veel plaatsen gewerkt. Gestart bij Hof van Cleve, dan naar L’Improviste in Waregem en dan ben ik naar het buitenland geweest. In Kopenhagen werkte ik in Geranium en in Londen bij Dinner. Met die ervaring en kennis ben ik klaar om mijn ideeën nog verder uit te bouwen. ” (MD)