Pop-up ‘Summerbar 8490’ moet Jabbeke weer hip maken: “Overdag een wat ouder publiek, ’s avonds jeugd”

Vanaf half juni komt er naast bakkerij Ryckeboer in de Jabbeekse Dorpsstraat 22 en op het pleintje een pop-upzomerbar. ‘Summerbar 8490’ zal worden uitgebaat door Nic Dewolf van Wolf’s Dartshop. Bedenker en schepen van Middenstand Chris Bourgois kijkt vooral uit naar het effect van dit initiatief op de dorpsbeleving.

De 47-jarige Nic Dewolf baatte vroeger de cafetaria uit in het sportcentrum van Bredene. Hij opende, voortbordurend op het succes van de dartssport, een drietal maanden geleden een dartshop in de Permekelaan. Maar eigenlijk was hij al lang op zoek naar een horecamogelijkheid in Jabbeke. Deze pop-up ziet hij dan ook als een ideale kans.

Mooie dynamiek

“De vernieuwing van de Dorpsstraat bracht en brengt heel wat nieuwe initiatieven op gang, de nieuwe handelszaken brengen een mooie dynamiek. Toch merk ik nog kansen voor het centrum van Jabbeke”, opent schepen Chris Bourgois. “Reeds geruime tijd loop ik met het idee rond om een zomerse pop-upbar te installeren in het centrum. De leegstaande woningen aan de Dorpsstraat 22 (het voormalig ING-kantoor) en het pleintje ervoor zijn een ideale locatie daarvoor. En met Nic Dewolf hebben we na enige tijd zoeken toch iemand gevonden die er met passie aan de slag zal gaan.”

Elke zaterdag komt er een foodtruck langs

“Jaren heb ik de cafetaria van het sportcentrum van Bredene uitgebaat”, vertelt Nic. “Net voor de pandemie had ik mijn oog gelegd op de voormalige drukkerij in de Dorpsstraat, maar daar wou men blijkbaar geen horecazaak. Ook de plannen rond een ander pand in het Jabbeekse sprongen af. Deze pop-up betekent voor mij een uitgelezen instap om verder te doen in de horecabranche.”

Loungesfeer

In het pand zal er ruimte zijn voor 24 zittende mensen die in loungesfeer kunnen genieten. Wie nog meer beleving wil, kan zich op het ruim 150 vierkante meter grote kasseiplein nestelen in een loungestoel of zetel, of eventueel toch maar een bistrotafel. “Overdag mikken we op een wat ouder publiek en wordt het meer een tearoom, om, naarmate de uren verstrijken, wat meer jeugd over de vloer te krijgen. Zo zal er in de namiddag koffie met taart van de aanpalende bakkerij Ryckeboer te verkrijgen zijn. ’s Avonds mikken we meer op de jeugd met een uitgelezen selectie aan bieren, speciale cocktails en vooral diverse tapas. Elke zaterdagavond komt er ook een foodtruck langs”, vertelt Nic nog. (PA)

Summerbar 8490 opent op vrijdag 17 juni en zal tot eind september open zijn van donderdag tot en met zondag tussen 10 en 23 uur. Website en facebookpagina voor meer info zijn in de maak.