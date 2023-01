Pop-up Kerk 33 heropent binnenkort: “Door vrieskou was de kerk verwarmen moeilijk”

De pop-up Kerk 33, een initiatief van de Roeselaarse horeca-uitbaters Henk De Gheldere en Benny Kellner, heropent op vrijdag 3 februari de deuren. De horecazaak bleef de voorbije anderhalve maand gesloten door de hoge energiekosten.

In afwachting van de komst van woningen, kantoren en een ontmoetingsplek openden Henk De Gheldere en Benny Kellner in oktober 2022 de deuren van een pop-up in de ontwijde Paterskerk. “We kregen in Kerk 33 veel volk over de vloer, maar een kerk verwarmen is niet altijd even gemakkelijk. Door de hoge energieprijzen beslisten we midden december om even de stekker uit het project te trekken.”

De voorbije weken vonden er wel enkele evenementen plaats in de kerk, maar de pop-up bar bleef gesloten. Op 3 februari heropenen Henk en Benny vol goede moed de deuren. Kerk 33 zal nog tot september op vrijdag en zaterdag open zijn.

Petanque en meer

Momenteel zijn de twee vrienden volop bezig met de voorbereidingen voor de heropening. “We willen extra beleving creëren. Zo leggen we enkele petanquebanen en je zult er ook darts kunnen spelen. Een ideaal uitje voor groepen zoals verenigingen of bedrijven. We hopen de komende maanden zowel Roeselarenaars als niet-Roeselarenaars te mogen ontvangen”, zegt Henk.

Ondertussen wordt ook de mogelijkheid bekeken om een samenwerking aan te gaan met de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). “We willen lokaal talent een podium bieden.”

Het duo heeft geen spijt van hun beslissing om de kerk een paar weken te sluiten. “Het was de juiste beslissing. Tijdens die vriesdagen was het nog een stuk moeilijker om de kerk op te warmen. Zodra het buiten wat warmer wordt, is het toch een stuk gemakkelijker om de kerk te verwarmen.”

Foto Stefaan Beel.