Pop-up Den Hof strijkt deze zomer neer op de Meerhoek: “We bouwen verder op de fundamenten van Summerlake”

Op de Meerhoek in Sint-Eloois-Winkel, waar de voorbije jaren zomerbar Summerlake neerstreek, opent deze zomer het pop-up initiatief Den Hof de deuren. Van 18 juli tot en met 17 augustus kunnen bezoekers er binnen een sfeervol kader dagelijks genieten van lekker eten en beleving. “Ik ben blij dat ik op deze unieke locatie iets kan teruggeven aan de gemeente waar ik woon”, aldus organisator Gilles Vens die de voorbije jaren met het pop-up initiatief Serre rondtoerde.

De voorbije jaren streek het pop-up initiatief Summerlake telkens neer op de Meerhoek in Sint-Eloois-Winkel. Het concept werd ieder jaar gesmaakt door de vele bezoekers, maar vorig jaar beslisten de organisatoren de stekker uit Summerlake te halen. Niet getreurd, want met pop-up Den Hof is er dit jaar een opvolger. Woensdagmiddag stelde organisator Gilles Vens, woonachtig in Sint-Eloois-Winkel en gekend van het concept Serre, de plannen voor komende zomer voor. “Pop-up Den Hof opent hier van 18 juli tot en met 17 augustus dagelijks de deuren. Voor mij is het een droom om iets op deze unieke locatie te mogen doen. De voorbije jaren toerden we rond met Serre, ik ben echt blij dat ik nu iets kan teruggeven aan de gemeente waar ik opgroeide”, aldus Gilles, oprichter van het evenementenbureau The Iconic Group.

Lekker eten

In pop-up Den Hof staan beleving en kwalitatieve gerechten in een sfeervolle setting centraal. “We bouwen verder op de fundamenten die Summerlake hier de voorbije jaren heeft gelegd. We zijn geen discotheek, maar een plaats waar bezoekers in eigen land volop kunnen genieten van vakantie.”

Een belangrijke pijler binnen het concept is lekker eten. “Van kaasjes en salami tot bruscetta en oesters voor wie gewoon wil genieten van een hapje, tot een volledige maaltijd met lekkere mosseltjes of een goed stukje vlees.”

Daarnaast kan men ook kiezen voor een betaalbare lunchformule bestaande uit koffie, een hoofdgerecht en koffie met een dessertje. Voor de catering werken Gilles en zijn team samen met Maximo Gusto uit Roeselare. “Een jonge ondernemer die net zoals ons vol ambitie naar de toekomst kijkt”, aldus Gilles.

De cateraar zal vanuit een open keuken werken waardoor de bezoekers aan de pop-up de geur van de lekkere gerechten onmiddellijk zullen opsnuiven bij aankomst op de site.

Domein meer benutten

Pop-up Den Hof zet ook volop in op beleving. Voor de kinderen, die ’s middags kunnen smullen van ijsjes, pannenkoeken en wafels, wordt entertainer Arjoentje meermaals ingeschakeld. Daarnaast passeren ook verschillende dj’s de revue. “In vergelijking met Summerlake gaan we ook het volledige domein proberen te benutten. Zo plaatsen we aan de overzijde van het grote terras een twintigtal tafeltjes. Daar bieden we onze bezoekers een leuke picknickervaring aan.” Ook voor dit concept gaan Gilles en zijn team in zee met verschillende partners.

Speciale openingsceremonie

Pop-up Den Hof zal iedere dag open zijn vanaf 11 uur ’s ochtends. Op weekavonden sluit de Meerhoek om middernacht de deuren, voor de weekenduren is de organisatie nog in gesprek met de gemeente. De opening van de nieuwe zomerbar gaat gepaard met een speciale openingsceremonie. “Veel kunnen we er nog niet over vertellen, maar het water zal er iets mee te maken hebben. Met dat spectaculair moment willen we onmiddellijk de trend zetten voor wat hopelijk een geslaagde eerste editie is van pop-up Den Hof”, verklapt Gilles nu al.

Tevreden eigenaar

Krist Vandemoortele, eigenaar van de site de Meerhoek, is blij dat er deze zomer terug een pop-up initiatief de site kleurt. “We zijn overtuigd van het concept dat Gilles hier wil brengen. Kwaliteitsvol, sfeervol en met respect voor de site. Doorheen het jaar zijn er hier al verschillende evenementen. Dit is een mooie aanvulling daarop. We geloven dat pop-up Den Hof een meerwaarde zal zijn.”