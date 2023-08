Pop-up de Bosbus siert het Preshoekbos

Zowel wandelaars als fietsers die de mooiste kantjes van het Preshoekbos opzoeken, kunnen voortaan verfrissing opzoeken aan de Bosbus. De oude bus, een bezienswaardigheid op zich, werd omgebouwd tot een hippe en erg comfortabele pop-upbar.

Een leuk assortiment aan gekoelde dranken en een verfijnde selectie aan versnaperingen. Het wacht geduldig op sportievelingen die zowel te voet als op de fiets de groene oase tussen Lauwe en Kortrijk verkennen. De Bosbus, een initiatief van Maarten Druart (38) en Valerie Deprey (38) schopte het ondertussen al tot een welbekend toevluchtsoord voor de West-Vlaming die in eigen streek op reis wil.

“Een aantal jaren terug zagen we hoe Agentschap Natuur en Bos op zoek ging naar een nieuwe invulling voor de hoeve langs de Aalbeeksesteenweg”, lacht het koppel ondernemers. “Het agentschap was niet alleen op zoek naar mensen die de hoeve wilden opknappen, er moest ook een zekere meerwaarde aan het terrein gegeven worden. We speelden al langer met het idee om een soort van speelweide te maken voor de allerkleinsten onder ons. Dat was iets wat er hier aan de bosrand nog ontbrak. Dat groeide uiteindelijk uit tot de Bosbus, een pop-upbar waar wandelaars en fietsers kunnen verpozen. Het ligt compleet weg van de rijbaan en wordt door een wandelpad gedwarst, een ideale combinatie dus. Ouders kunnen hier tot rust komen, terwijl hun kroost speelt zonder het risico omver te worden gereden.”

Vaste tijdstippen

De Bosbus ging vorig jaar van start maar kende toen een aangepast uurrooster vanwege het huwelijk van het koppel. Ondertussen draait het charmante uithoekje van Lauwe zoals voorzien en kun je er op vaste tijdstippen terecht.

“Of het meer zal worden dan alleen maar een pop-upbar? Dat valt nog te bezien”, sluit het koppel af. “We kregen al een paar keer de vraag om misschien een concert te organiseren of een soort van markt op poten te zetten. We zullen wel zien wat de toekomst brengt.” (CB)

Meer informatie en de openingsuren op de Facebookpagina van de Bosbus.