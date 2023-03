Pop-up concept ‘Dinner With The Queen’ keert terug naar zelfpluktuin in Oeselgem

Na een jaar pauze is culinair pop-up concept ‘Dinner With The Queen’ terug van weggeweest. De formule blijft hetzelfde, maar wel met enkele frisse namen op de affiche. Op het menu staan kruidige lekkernijen en een flinke portie klimaatbewustzijn, met als locatie de idyllische zelfpluktuin Pur Fruit in Oeselgem.

Dinner with the Queen streek in het verleden al geregeld neer in de zelfpluktuin Purfruit van Bart Van Parijs. Aan die succesformule wordt niet geraakt. “Zo bevat onze culinaire belevenis nog steeds een vleugje klimaatsensibilisering waarmee we een hommage aan de honingbij brengen”, vertelt Gilles De Backer van Utopia Events uit Gent.

Vijfgangenmenu

“Vorig jaar stelden we de locatie onder de noemer Cote Jardin open voor bedrijfsevenementen en privéfeesten. Een koppel dat er in het huwelijksbootje trad tipte ons om samen te werken met chef Michiel Van Colenberghe. Dat vonden we een zeer fijn idee en dus tovert hij dit keer de gerechten op tafel. Hij verdiende eerder zijn strepen in voormalig sterrenrestaurant ’t Huis van Lede en later De Traagheid in Tielt. Samen met Lode Claus van de gelijknamige kruidenkwekerij in Kruisem schreef hij vorig jaar al een boek over hun gezamenlijke passie voor kruiden. Nu werken ze opnieuw samen om dit te vertalen naar een zinspelend vijfgangenmenu.”

“Veel mensen gebruiken een kruid enkel als afwerking voor een bepaald gerecht. Ik bouw gerechten net op vanuit bepaalde kruiden”

Michiel gaat de culinaire uitdaging met plezier aan. “Veel mensen gebruiken een kruid enkel als afwerking voor een bepaald gerecht. Ik bouw gerechten net op vanuit bepaalde kruiden. Aan de hand van een reeks gerechten vertel ik zo mijn eigen verhaal. Soms zijn dat niet zo voor de hand liggende kruiden. Iedereen kent wasabi uit tubes, maar ik grijp terug naar de plant zelf en gebruik die als pepervervanger. Zo’n kleine ontdekkingen wil ik de bezoeker voorschotelen.”

Mocktails en thee

De kruiden komen uiteraard van bij Lode en ook hij laat zich niet onbetuigd. “Wij voorzien aangepaste kruidenmocktails en artisanale kruidenthee”, klinkt het van de man wiens overgrootvader in 1900 ooit met de kwekerij startte.”

Liefhebbers van meer geestrijke dranken kunnen zich, naast de inbegrepen wijnen, tegoed doen aan een frisse Cuvée Fourchette, het speciaalbiertje dat brouwerij Van Steenberge exclusief voor het evenement brouwde.

Wandeling langs fruitranken

Een avond Dinner With the Queen verloopt als volgt: Na een aperitief onder de oude eikenboom nemen tuinbeheerder Bart en imker Ronny je mee in hun verhaal. “Tijdens een korte wandeling langs de fruitranken en bessenstruiken leer je niet alleen meer over de honingbij, maar ook over de ingrediënten die je later op je bord zal terugvinden”, verduidelijkt Gilles. “Eindigen doe je in de gezellige sailcloth tent, waar Lode en Michiel je onderdompelen in hun kruidenwereld.

Het evenement steunt ook de groene zaak. Per bezoeker plant Dinner with The Queen 1 vierkante meter bos aan in het Atlantisch Woud in Brazilië, een project dat de naam Retopia draagt.