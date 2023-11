Pop-up Bar Unique in Maldegem brengt drie maanden lang après-skisfeer

In het voormalige pand van supermarkt Carrefour in de Brielstraat opent pop-up Bar Unique weer de deuren. Initiatiefnemers Cédric De Smet, Christophe Bollé en Karel De Lille zijn er alvast helemaal klaar voor. “Het interieur van onze après-skihut werd volledig vernieuwd”, zegt Cédric De Smet.

“Deze keer werken we op vrijdag en zaterdag telkens met een dj en zullen er ook thema-avonden op het programma staan. Ook serveren we weer typische winterse gerechten als raclette en tartiflette. Ook halve liters en pittige shotjes horen bij ons uiteraard tot de mogelijkheden. Wat opvalt, is dat we dit jaar al heel wat aanvragen binnen kregen voor bedrijfsfeesten”, klinkt het enthousiast. Bar Unique is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17 uur. (MIWI/foto MIWI)