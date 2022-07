Pop-up Bar Roger in De Haan

Wie zijn de uitbaters? Het team achter Brasserie Paname uit De Haan met Thierry en Vanessa en Histoires D’O uit Oostende met Kevin en Marion hebben de handen in elkaar geslagen voor pop-up Bar Roger.

Waar komt de naam vandaan? De opa van Kevin, Roger Beirens was een bekende schrijnwerker in de gemeente. Ook de nonkel van Vanessa zijn naam was Roger.

Wat is het concept? Bar Roger vergast tijdens de zomer van ‘22 zijn bezoekers op een authentieke sfeer, verse cocktails, barfood en bieren. Dit alles wordt overgoten met de bekende zomerse ambiance van deze pittoreske badstad.

Wat moet je zeker drinken? Er zijn heel wat lekkere cocktails en andere dranken te verkrijgen.

Wat moet je zeker eten? Op maandag staat er sushi op het menu en op andere dagen is er een selectie aan barfood.

Wat springt in het oog? Het authentieke karakter van de vroegere speelgoedwinkel Chantecler. Het terras op het Koninklijke Plein ligt dan weer midden in de Concessie en de prachtige belle-époquepanden.

Ons Oordeel? Het is hier bijzonder gezellig vertoeven in het authentieke karakter. De zaak zelf ademt heel wat nostalgie uit.

Bereikbaarheid: De zaak ligt in het centrum van De Haan en is vlot bereikbaar met de tram en de auto.

Openingsuren: De zaak is open op donderdag, vrijdag en maandag van 14 tot 23 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 23 uur. (LB)