Pop-up bar ‘Oekaf’ van Wibo en Hannelore open tot zaterdag 6 januari

In het hart van Nieuwpoort, op de hoek van de Marktstraat en de Langestraat, heeft het dynamische duo Wibo Lemmens en Hannelore Vanacker een pop-up bar geopend onder de naam ‘Oekaf’. Een spontane beslissing, gedreven door een combinatie van beschikbaarheid van personeel en een leegstaand pand.

Wibo Lemmens, chef van het gerenommeerde restaurant De Wasserette, legt uit dat het idee ontstond door de motivatie van hun team. “Veel van onze medewerkers, waaronder jobstudenten en flexijobbers, wilden graag blijven werken tijdens de vakantie. We hebben besloten deze kans te benutten om een pop-up te openen in het leegstaande pand aan de hoek, recht tegenover de Fortis-bank.” Oekaf biedt een menu aan van kleine gerechtjes om te delen, zoals pizza’s, garnaalkroketjes en kipkroketjes, in tegenstelling tot de meer uitgebreide gerechten in De Wasserette. De pop-up heeft een capaciteit van 30 à 35 personen, terwijl het restaurant plaats biedt aan 35 à 40 gasten. “We luisteren naar de behoeften van het personeel en creëren een goede en positieve werksfeer. Af en toe organiseren we teambuilding en zorgen ervoor dat de balans tussen werk en privé behouden blijft”, zegt Hannelore.

Oosterse twist

Wibo benadrukt dat het succes van De Wasserette draait om meer dan alleen lekker eten. “De sfeer, gemoedelijkheid en gastvrijheid zijn net zo belangrijk. Mensen moeten zich thuis voelen. Ons restaurant is een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat mensen graag bij ons komen eten. Het is een beetje klassiek, Franse Belgische keuken met af en toe een moderne of Oosterse twist. Onze zaak is eigenlijk wel een crazy place to be. Dat proberen we te zijn, en dat lukt wel, denk ik”, knipoogt Wibo naar hun eigenzinnigheid. Oekaf en De Wasserette zijn elke dag geopend, behalve zondag en maandag. Oekaf kan je nog ontdekken tot en met zaterdag 6 januari. Gasten worden ontvangen van 12 uur ’s middags tot 23 uur ’s avonds. De Wasserette opent haar deuren van 12 tot 14 uur en ’s avonds van 18.30 tot 21 uur tijdens de vakantieperiode. Reserveringen zijn mogelijk voor De Wasserette, terwijl Oekaf zonder reservering toegankelijk is, met de keuken die tot 22 uur geopend is. (PG)