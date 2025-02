Pomodoro viert 30 jaar met glaasje prosecco en proevertjes: “Volledig aanbod leren kennen”

Traiteurszaak en restaurant Pomodoro blaast dertig kaarsjes uit en viert dat op zaterdag 1 maart met al haar klanten. Bezoekers worden getrakteerd op een glaasje prosecco en een gepersonaliseerde shoppingbag, en kunnen aan een uitgebreid buffet proeven van verschillende specialiteiten.

“Veel klanten kennen ons vooral van onze pasta’s en pizza’s, die altijd in de toonbank liggen”, vertelt Britt Degroote (31), die samen met haar vader Guido (57) de zaak runt. “Maar we hebben zoveel meer te bieden: rundscarpaccio, vitello tonnato, tapasplanken, antipasti… Daarom willen we hen de kans geven om ons volledige aanbod te ontdekken.”

Meer dan enkel afhaal

Pomodoro, gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat, is bij velen bekend als afhaalzaak, maar het is ook een volwaardig restaurant en traiteur. “Voor wie binnenkort een feest plant, zoals de aankomende communies of een tuinfeest deze zomer met de familie, is dit een mooie gelegenheid om onze hapjes te ontdekken”, zegt Britt.

Het restaurant heeft 26 zitplaatsen boven, 8 beneden en een terras met 22 plaatsen, dat sinds 2019 een vaste opstelling heeft. “Vanaf het mooie weer kunnen mensen opnieuw buiten lunchen. We delen het terras met onze buur Fonduehuis Beethoven, die het enkel ’s avonds gebruikt.”

Dertig jaar Pomodoro

Pomodoro opende op 1 maart 1995 en is altijd op dezelfde locatie gebleven. In 2012 stapte Britt mee in de zaak. “Mijn vader en ik vormen een goede tandem. We kunnen veel van elkaar verdragen en zeggen alles zoals het is. Soms vloeken we eens, maar dat hoort erbij.”

Sommige klanten komen van ver voor hun favoriete gerecht. “Er is een meneer die met de trein speciaal uit Brussel komt voor onze tortellini met roze peper”, vertelt Guido. “Hij woonde vroeger in Kortrijk en zegt dat hij nergens anders dezelfde kwaliteit vindt. Onze ravioli met boschampignons en truffel zijn ook toppers.”

Toekomstplannen

Voor de toekomst wil Pomodoro vooral blijven doen wat het goed doet. “Ons aanbod is door de jaren heen grotendeels hetzelfde gebleven, maar we werken wel maandelijks met suggesties”, zegt Britt. “Veel klanten komen terug voor hun vaste favorieten, maar we willen hen ook blijven verrassen.”