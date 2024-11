Politiezones Gavers, Mira en de inspectiediensten stellen overtredingen vast bij controle in horeca: één zaak direct gesloten

Op zaterdag 02/11/2024 vond er een gezamenlijke actie plaats van de Politiezones Gavers, Mira en de inspectiediensten RSZ, TSW, FAVV en FOD financiën. De actie had als doel om controle te doen op de sociale wetten, economische verplichtingen en voedselveiligheid in horecazaken in Harelbeke, Spiere-Helkijn, Deerlijk en Zwevegem. Met deze actie willen de beide politiezones en inspectiediensten de handen in elkaar slaan op het vlak van bestuurlijke handhaving.

In Harelbeke moest één horecazaak meteen worden gesloten. Er werden diverse fiscale inbreuken vastgesteld. Daarnaast werden ernstige overtredingen vastgesteld op vlak van hygiëne, infrastructuur, geen toelating FAVV, bedorven levensmiddelen en niet-conforme bewaartemperatuur. Ook werden 2 werknemers betrapt die niet werden aangemeld bij Dimona.

In een andere zaak in Harelbeke werden door het FAVV overtredingen vastgesteld op vlak van hygiëne, infrastructuur, bedorven levensmiddelen en niet-conforme bewaartemperatuur van vis. Ook werden verschillende producten in beslag genomen en vernietigd. Er werden daarnaast 2 werknemers betrapt die niet aangemeld waren bij Dimona en 2 studenten zonder een studentencontract. Ook werden er fiscale inbreuken vastgesteld.

In nog een andere zaak in Harelbeke werden door het FAVV overtredingen vastgesteld op vlak van hygiëne, infrastructuur, geen toelating van het FAVV en niet -conforme bewaartemperaturen.

In een zaak in Zwevegem werden door het FAVV overtredingen vastgesteld op het vlak van hygiëne, infrastructuur, bedorven en beschimmelde levensmiddelen en niet-conforme bewaartemperatuur van versneden groenten en rauwe kip. Ook werd een overtreding vastgesteld van een werknemer op vlak van deeltijdse arbeid.

In Spiere-Helkijn werd in een horeca-zaak een werknemer betrapt die niet was aangemeld bij Dimona.