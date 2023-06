Pluktuin In’t Wilde Weg deze zomer het decor voor pop-up van gastrobar Vonk uit Kachtem

Het beste van twee werelden bundelen. Dat is wat gastrobar Vonk uit Kachtem en pluktuin In ’t Wilde Weg willen doen door hun culinaire en natuurlijke werelden samen te laten smelten. Tijdens enkele weekends in de zomervakantie komt chef Bart Hoornaert een vijfgangendiner in openlucht koken, met kruiden die hij al die tijd in de pluktuin heeft laten groeien.

Gastrobar Vonk opende drie jaar geleden de deuren naast de bekende feestzaal ’t Hoornaerts in het centrum van Kachtem. Enkele maanden later werd het restaurant al meteen bekroond met een mooie score in de Gault&Millau-gids. Dezelfde passie leggen Christo Marichal en zijn partner Olivia Vuylsteke voor de dag in hun prachtige pluktuin aan de rand van het Bergmolenbos in Rumbeke. Je kan er sinds vorig jaar terecht om op gezette tijden niet alleen bloemen, maar ook eetbare kruiden te plukken. Het koppel teelt er op het ritme van de natuur, met technieken die ze leerden tijdens hun vele reizen in het buitenland.

Vuurkeuken

“Wij hebben er al langer een perceeltje waar we eetbare kruiden voor ons restaurant telen”, vertelt chef-kok Bart Hoornaert van Vonk. “Ik ken Christo nog als organisator van Motel Moteur en zo groeide het idee om hier een kruidentuintje van ons te voorzien. Het is een prachtige locatie waar we al langer iets mee wilden doen. Zo ontstond het idee om in de zomer met een pop-upconcept naar hier af te zakken. De bedoeling is dat ik twee weekends voor 40 personen vanuit een vuurkeuken in openlucht voor bezoekers zal koken. Op die manier zien de mensen rechtstreeks wat er gebeurt met de kruiden, want die gaan we uiteraard in de gerechten verwerken. We hebben hier van alles staan, van klaverzuur en duizendblad tot Vietnamese koriander en citroentijm. Het heeft lang geduurd tot de kruiden tot volle wasdom kwamen, maar sinds kort kunnen de gasten van ons restaurant er van mee proeven en in juli en augustus ook wie naar hier zal afzakken.” Vonk voorziet een vijfgangendiner met alles er op en er aan. “We beginnen met een hapje of twee bij het aperitief en gaan dat op open vuur doen”, aldus Bart. “Ik zou er graag ook een klein pizzaatje tarte à la tomate op tafel toveren. Een ander gerecht zal een catch of the day zijn, een visgerechtje met kruiden, afhankelijk van wat de leverancier voor ons in de aanbieding heeft. Als hoofdgerecht serveren we een stukje zacht gegaarde lamsbout met verse erwtjes en pistache. Het dessert staat nog niet helemaal vast, maar dat wordt wellicht gebrande abrikoos.”

Praktisch

Het pop-upconcept van Vonk strijkt van 6 tot en met 10 juli en van 17 tot 21 augustus neer in de pluktuin in de Oude Maria’s-Lindestraat 16 neer, telkens vanaf 19 uur. Per persoon betaal je 65 euro. Met alcoholische dranken er bij betaal je 30 euro extra en voor niet-alcoholische 25 euro. Voor 22 euro extra krijg je een light alcohol bob-arrangement. Wie wil reserveren moet vlug zijn, want de tafeltjes vliegen de deur uit. “Afhankelijk van de interesse en hoe het eerste weekend verloopt, kunnen we in augustus mogelijk nog extra dagen voorzien, maar dat wachten we nog even af”, aldus Bart. (vadu)