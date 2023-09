Plateaukoers wordt dé competitie tussen diensters en kelners: “Onderschat parcours niet!”

De Plateaukoers wordt zondag voor de tweede keer gelopen. Kelners en diensters van Oostendse horecazaken meten zich met elkaar. “Ik zal mijn titel verdedigen”, zegt Kitana Vanhoucke. Organisator Xavier Troisi waarschuwt: “Het parcours en de opdrachten zijn niet te onderschatten.”

“Er zijn in Brussel en Gent al jaren legendarische koersen tussen kelners en diensters. Deze plateau- of brasseriekoersen zijn er erg populair. Dus stapte ik vorig jaar met het idee naar Xavier”, zegt Ingo Roberts. De bekende zanger heeft zelf ruime horeca-ervaring. “Ik had zelf 15 jaar lang een restaurant in Bredene en deed nadien nog veel extra’s in de horeca. Een echte plateaukoers mocht in Oostende niet ontbreken.” Ingo zal zondag de animatie en presentatie verzorgen maar wijst er op dat het vooral leuk moet blijven. “Het is een afsluiter van het seizoen en een ludieke competitie.”

Xavier Troisi : “Vorig jaar was er een tiental deelnemers. Er was een beperkt parcours met slechts enkele proeven. Alles verliep nogal geïmproviseerd. Kitana, die als eerste aantrad, vergat zelfs een proef te doen. Daarna hebben we maar beslist dat ook de andere deelnemers die mochten overslaan.” Dit jaar wordt het anders aangepakt en is er controle bij elke tussenstop. “Elke deelnemer start met een dienblad met daarop gevulde glazen. Bedoeling is dat ze zo snel mogelijk het parcours afleggen en zo weinig mogelijk water morsen. Op het einde wordt de tijd opgenomen en het water gemeten. En er is straftijd in verhouding tot het gemorste water. Iemand met een snelle tijd kan nog laatste eindigen als er veel water gemorst wordt”, duidt Xavier.

Opdrachten

De deelnemers starten aan de Crayon (Kadzandstraat) en leggen een parcours van 800 meter af via de Visserskaai, Ooststraat, Franciscusstraat, Dwarsstraat, Groentenmarkt, Mijnplein, Nieuwstraat en Visserskaai. “Er wachten hen daar zeven opdrachten. Ze moeten een asbak legen, het terras herschikken, lege flessen in een glasbak plaatsen, een tafel afkuisen, een extra bestelling opnemen, fruit ophalen en een selfie nemen. Op die plaatsen kan het publiek hen aan het werk zien”, kijkt Xavier vooruit. “De deelnemers mogen tijdens de selecties drie keer dit traject afleggen en hun beste tijd telt mee. De negen beste nemen deel aan de finale, samen met de winnares van vorig jaar. Ze is dan wel automatisch gekwalificeerd maar toch adviseer ik haar om op zaterdag al eens te oefenen. De afstand is groter en de proeven zijn anders. Ze verdedigt immers haar titel en kan maar beter goed voorbereid zijn.” Deelnemers kiezen er zelf voor hoe ze hun dienblad vasthouden: door het te dragen op één hand of met twee handen.

Teambuilding

“Ik sta al van mijn 17de in de horeca en werk al vier jaar in restaurant Aquamarine. Vorig jaar namen we met het hele team deel. Het was eigenlijk een hele leuke teambuilding en een hele prettige ervaring”, zegt Kitana Vanhoucke. De 23-jarige opdienster won in 2022 en is best trots. “Het leverde wel heel aardige complimenten op van de klanten en ook het restaurantteam was trots. Het moeilijkste was om het dienblad vast te houden. Dat woog al gauw 2 kg en nadien voelde ik dat aan mijn armspieren.”

“Dit jaar wordt het er niet gemakkelijker op want het parcours is uitgebreider en ik verwacht dat er veel concurrentie zal zijn. Maar de plateaukoers blijft een aanrader voor al wie in de Oostendse horeca werkt.” Er zijn waardebonnen voor de deelnemers: “Met mijn reischeque trok ik vorig jaar naar Duitsland.” Xavier Troisi: “De hoofdprijs is een reischeque van 300 euro. En alle finalisten krijgen waardebonnen van de Oostendse horeca.”

Inschrijven voor de plateaukoers kan nog tot en met zaterdagmorgen op www.plateaukoers.be. De kwalificaties vinden plaats op zaterdag 16 september tussen 10 en 20 uur en op zondag 17 september van 10 tot 13 uur. Op zondagmiddag strijden de 9 beste samen met Kitana om de titel.