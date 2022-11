Plat Préféré met score in Gault&Millau: “Totaal onverwacht”

Bingo voor restaurant Play Préféré in Snaaskerke: chef Laurent Gouwy en zijn team staan voor het eerst in de prestigieuze gids Gault&Millau. De anonieme jury pakte meteen door met een knappe score van 13 op 20. “In deze moeilijke tijden is deze erkenning een extra motivatie”, is chef Laurent opgetogen.

In de Bib Gourmand-gids van Michelin stond het restaurant al sinds de opening in 2016. Maar om opgenomen te worde in Gault&Millau was het wachten. Tot nu. De gids looft Plat Préféré voor de “smaakvolle bistrokeuken”, benadrukt de “prima huisgemaakte kroketjes boordevol garnalen” en huldigt ook “klassiekers zoals rosé gebakken kalfsnier geserveerd met intense mosterdsaus, salade van boontjes en tomaat en gebakken aardappelschuifjes”. Iemand honger? “Wat de gids schrijft, betekent natuurlijk wel dat we extra garnaalkroketten moeten draaien en meer kalfsniertjes moeten bestellen. Deze vermelding zal de vraag naar die gerechten alleen maar doen toenemen”, lacht de chef.

Totaal niet verwacht

Laurent Gouwy mag al enkele adelbrieven voorleggen. Zo werkte hij voorheen in Le Chèvre d’Or in Èze, tussen Nice en Monaco, en in ons land onder meer voor Marquettte in Marke, de Karmeliet van sterrenchef Geert Van Hecke in Brugge en Bistro Mathilda in Oostende. “Dat ik nu zelf naast onder andere Bistro Mathilda mag staan, is werkelijk fantastisch. Ik wou al zo lang in de Gault&Millau staan en eindelijk is het geluk. Ik heb de recensenten nooit weten langskomen en heb voordien of achteraf niets vernomen over een eventueel plaatsje in de gids. Tot nu. Ik heb het totaal niet verwacht.” Op Facebook krijgt het restaurant al een score van 4,9 op 5 na 157 beoordelingen, op Tripadvisor 4,5 op 5 na negentig reviews. “Da’s mooi, de professionele score van Gault&Millau zet dat extra in de verf.”

Nieuwe klanten aanspreken

“We weten allemaal dat het moeilijke tijden zijn. Wel, deze vermelding zorgt voor extra motivatie en is een mooie opsteker. Heel veel liefhebbers gaan af op wat in de Gault&Millau staat en kiezen op basis daarvan een restaurant uit. Het zal ook weer nieuwe klanten aanspreken en ons klantenbestand verruimen. Nu al komen de mensen van heel West-Vlaanderen, van Kortrijk tot toeristen die in Middelkerke en Nieuwpoort verblijven. Weet je wat zo mooi is: de jury neemt je in de gids op omwille van een kunde, de vaardigheden in de keuken. Ik doe het niet alleen, hé: ik ben trots dat we dit nieuwe hoofdstuk met ons team kunnen schrijven. Behalve ikzelf heb ik nog één iemand vast in dienst, de rest zijn flexi’s en jobstudenten. Ook leuk: slechts één iemand van ons team komt van Oostende, alle andere collega’s zijn van Snaaskerke zelf. Dit is dus een mooi lokaal verhaal waar we allemaal fier op mogen zijn.”

Plat Préféré in de Dorpsstraat 71 biedt plaats aan maximum 35 gasten. Reserveren kan via www.platprefere.com en 059 42 81 82.