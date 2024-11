Plat Préféré bevestigt nog maar eens in Gault&Millau: “Als chef ben je ook people manager”

Wederom prijs voor chef en zaakvoerder Laurent Gouwy. Zijn restaurant Plat Préféré staat sinds 2022 in de befaamde gids Gault&Millau en bevestigt nogmaals met een puike score van 13 op 20. “Een heel mooie erkenning”, glundert de chef. “De passage hier is al bij al beperkt, maar we wisten intussen een trouw cliënteel op te bouwen”, vertelt Gouwy.

Ze mogen in de Dorpsstraat 71 in Snaaskerke weer een vreugdesprongetje maken. In de Bib Gourmand-gids van Michelin stond het restaurant al sinds de opening in 2016. Maar om opgenomen te worden in Gault&Millau was het wachten tot 2022. En het werk van chef Laurent blijft in de smaak vallen, want opnieuw bekroont de anonieme jury zijn borden en gerechten met een mooie score. Misschien nog mooier zijn de woorden van de beoordelaars, zoals een smaakvolle Thaise bereiding van mosseltjes en keurig gebakken zeetong met verse frietjes, fris slaatje en uitstekende huisgemaakte mayonaise en de zeer smaakvolle café glacé die als een referentie in het genre mag omschreven worden. Woorden in geschenkverpakking voor de chef die deze week 44 kaarsjes mocht uitblazen.

Niet te hard focussen

“De score en woorden van Gault&Millau zijn een mooie erkenning voor al hetgeen we dagelijks met plezier doen. Je mag als restaurateur niet te hard focussen om in de gids te worden opgenomen, want dan ben je verkeerd bezig. Wij serveren de Belgisch-Franse keuken zoals op school of thuis wordt aangeleerd, maar geven er steeds een hedendaagse draai aan. Om je een voorbeeldje te geven: we presenteren een bordje waarin mensen de smaak van hutsepot duidelijk herkennen, maar visueel zou je nooit zeggen dat het hutsepot is.” Tegenwoordig pronken op de menukaart huisgemaakte pastrami met eigen choucroute op een bagel, en weldra ook coquilles en wild, zoals fazant.

Personeel

Een tijdje geleden deed chef Laurent z’n verhaal in deze krant over de moeilijke zoektocht naar personeel. “Intussen hebben we een goeie vaste poule van vijf vaste dames die als flexi komen werken en in de keuken heb ik sinds een jaar één vaste medewerker. Zo ben je naast chef ook een people manager en dien je iedereen tevreden te houden. Het geluk van de personeelsleden straalt af op de klanten. Weet je, als er door omstandigheden uitzonderlijk toch geen flexi’s beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op een donderdagavond, dan durf ik zowel de keuken als de zaal samen te nemen. Dan beperk ik het aantal tafels die avond tot veertien of vijftien couverts – de helft van de gewoonlijke bezetting. Het kan dan best pittig zijn: gasten ontvangen, de ene tafel zit al aan het dessert, terwijl de andere nog aan de aperitief begint… Dan moet je bij de pinken zijn, hoor.” (knipoogt)

Passage

Voor Snaaskerke – en eigenlijk heel Gistel – blijft Plat Préféré het enige Gault&Millau- en Michelin-restaurant. Toch mooi voor een klein dorp en regio in de schaduw van de drukke en toeristische kuststreek. “In acht jaar tijd hebben we toch een mooi, vast klantenbestand weten op te bouwen. We zien vaak dezelfde gezichten terugkeren en dat doet deugd. Zo’n tachtig procent van de gasten laat zich liefst van al verrassen en kiest steevast voor het menu, dat ongeveer om de zes weken verandert. We krijgen daar goeie reacties op”, weet Laurent. “Veel passage hebben we hier echter niet. Hoewel, in de zomermaanden merken we wel gasten op die met een restaurantgids, zoals Gault&Millau, aan tafel schuiven. Dat gaat dan vooral over fietsers die vanuit pakweg De Haan of Middelkerke via de gids bij ons terechtkomen. Maar dat is niet de grote massa. De herinrichting en meer open trekken van het plein tussen de Dorpsstraat en Groene 62 heeft de zichtbaarheid van het restaurant opmerkelijk verhoogd. Daar kan ik alleen maar positief over zijn”, besluit Gouwy.

Alle info: www.platprefere.com, 059/42.81.82 en op Facebook en Instagram.