“Plantaardige diepvriesmaaltijden aan huis bezorgd”: Monne en Lily openen vestiging van Solid Stash in Kortrijk

Kortrijk krijgt er een nieuwe, duurzame speler bij in de voedingssector. Solid Stash, het bedrijf dat plantaardige diepvriesmaaltijden aan huis levert, opent een vestiging op de site Pottelberg. Het ondernemerskoppel Monne Depraetere (38) en Lily Imschoot (38) plant in mei een groot openingsfeest waar iedereen welkom is.

Voor ze zich in Kortrijk vestigden, woonden Monne en Lily jarenlang in Londen. Lily werkte als hoofd van een eventcateringbedrijf, terwijl Monne consultant was. “Ons drukke werkleven betekende vaak afhaalmaaltijden, maar we waren de typische delivery-opties beu: plastic verpakkingen, lauwe en vettige gerechten. Op zondag begon ik daarom maaltijden voor de hele week te koken”, vertelt Lily.

Lily gaf enkele zwangere vriendinnen kraamkost als cadeau. “Ze vroegen meteen of ze er meer van konden krijgen, tegen betaling. Dat was voor mij een teken. Ik was al langer op zoek naar een idee om een foodbusiness te starten. Dit was het gewoon.”

Groei door corona

In december 2019 werd Solid Stash officieel gelanceerd in Brussel. Het bedrijf maakte gebruik van deelkeukens, waaronder zelfs de keuken van de Koninklijke Bibliotheek. “Later verhuisden we naar een grotere ruimte in – ironisch genoeg – het abattoir van Anderlecht, waar we nu wortels hakken in plaats van vlees versnijden.”

De coronacrisis gaf hun business een extra duwtje in de rug. “Mensen wilden niet meer naar buiten en wij leverden een voorraad maaltijden. Dat zorgde voor een gestage groei.” Hun keukenruimte verdubbelde in 2022 tot 180 m², en nu zetten ze in Kortrijk een volgende grote stap.

Missie met impact

Solid Stash combineert gemak met duurzaamheid en kwaliteit. “Onze missie is tweeledig”, legt Monne uit. “Enerzijds willen we de planeet een beetje beter achterlaten. Met Solid Stash bewijzen we dat plantaardige maaltijden niet alleen voedzaam, maar ook lekker kunnen zijn. Anderzijds willen we mensen helpen op drukke momenten, of hen de kans geven om geliefden op afstand te ondersteunen, bijvoorbeeld met kraamkost of troostmaaltijden.”

Solid Stash richt zich vooral op flexitariërs en drukke gezinnen. Hun gamma bevat zo’n 25 verschillende producten, van hartige maaltijden tot zoete snacks en ovenhapjes. Topfavorieten zijn onder andere de plantaardige stoverij, lasagne en de Indische curry. Ook hun ‘Croque Mon Dieu’, XL-worstenbroodjes en koekjesdeeg om zelf af te bakken doen het goed. “We gebruiken bewust geen ultrabewerkte vleesvervangers, maar werken met natuurlijke ingrediënten zoals tofu, tempeh, bonen, linzen en groenten.”

De romige Vol-au-Vegan van Solid Stash. © Jonathan Debeer

Daarnaast biedt Solid Stash ook gepersonaliseerde geschenkopties aan. “Je kan kraamkost bestellen met een kaartje en slabbetje erbij, of een troostpakket laten bezorgen met een handgeschreven kaart en droogbloemen, in samenwerking met Studio Paus.”

Kortrijk als nieuwe thuisbasis

In 2022 kochten Monne en Lily een huis in Kortrijk, dichter bij familie. “Met twee jonge kinderen werd Brussel steeds minder de plek waar we ons thuis voelden. Veel vrienden keerden terug naar hun roots, en wij voelden de nood om hetzelfde te doen.” De verhuis naar Kortrijk bracht hen ook nieuwe opportuniteiten. “Sinds januari schakelden we een versnelling hoger. De resultaten van 2024 tonen een grote sprong vooruit. Het gaat de goede richting uit!”

Met de nieuwe vestiging in Kortrijk groeit Solid Stash naar 300 m² en verdrievoudigt het zijn diepvriescapaciteit. “We voelen ons hier echt thuis. De West-Vlaamse ondernemersmentaliteit is een verademing: mensen helpen elkaar.” Dat blijkt ook uit de betrokkenheid van hun community. “Toen we onze verhuis aankondigden, kregen we spontaan tien sollicitaties van klanten. En onze ‘Bouw Mee Bon’, waarbij mensen vooraf maaltijden kopen om onze verbouwing te steunen, is een mega succes.”

Blik op de toekomst

De verhuis naar Kortrijk verandert niets voor de klanten: Solid Stash blijft met externe koeriers door heel België leveren. Wel hopen Monne en Lily meer lokale afnemers aan te trekken. “We willen samenwerken met winkels zoals Delhaize St. Rochus, die inzet op het label ‘100% Kortrijk’, maar ook bedrijven op de site Pottelberg en scholen.”

Intussen zoekt Solid Stash nog extra helpende handen. “We hebben vacatures voor een junior keukenmedewerker en flexi’s of studenten die in de keuken willen helpen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via hello@solid-stash.com.”