Pizzeria schenkt gratis pizza zodat iedereen kerst kan vieren

Pizza Taliano in Zwevegem schenkt op kerstavond gratis pizza’s aan wie het moeilijk heeft.

Dat zaakvoerder Jamal Qnioun van Pizza Taliano in Zwevegem het hart op de juiste plaats heeft, maakte hij in het verleden al geregeld duidelijk. Zo schonk hij o.a. in volle coronacrisis pizza’s aan het verzorgend personeel van AZ Groeninge in Kortrijk. Ook bij andere gelegenheden waarbij mensen het moeilijk hebben, staat hij altijd klaar om met zijn pizza’s steun te betuigen.

Ook op kerstavond toont hij zich van zijn goede kant. “De feestdagen zijn voor veel mensen een leuke tijd met familie en vrienden. Maar voor veel anderen, kan het een moeilijke, eenzame en dure tijd zijn.”, vertelt Jamal en daarom organiseert hij een actie. “Wie met kerstavond (zaterdagavond) thuis zit en het niet breed heeft kan gerust bij ons terecht om gratis een lekkere pizza af te halen. Zo willen wij ervoor zorgen dat men alsnog kerstavond kan vieren met het gezin.”

Jamal hoopt dat er geen misbruik van zijn actie zal gemaakt worden. “Dit is een oproep naar de mensen die het oprecht zeer moeilijk hebben. Maak er dus geen misbruik van. Ik ben er mij van bewust dat er velen het moeilijk hebben en wil hen echt vanavond een feestmaal aanbieden zodat ook zij gelukkig kunnen zijn.”

Ondertussen kreeg Jamal al heel wat berichten van mensen die het moeilijk hebben en een pizza gaan ophalen. Ook bij de nachtopvang voor daklozen in Kortrijk gaat Jamal met kerstavond 16 pizza’s schenken.

Pizza Taliano is gelegen in de Kortrijkstraat 178 in Zwevegem. (GJZ)