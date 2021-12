Pizzeria da Angelo opent in woonwijk De Westakker

Aan De Westakker 56, midden in een woonwijk, hebben Angelo Moscato en zijn vrouw Jessica Rosstello, allebei 31, hun eigen Pizzeria da Angelo geopend. Je kunt er bijna elke dag verse pizza’s, pasta en andere Italiaanse lekkernijen bestellen en afhalen.

Angelo en Jessica, twee geboren en getogen Italianen, leerden elkaar al kennen op school. “Het was liefde op het eerste gezicht en het is altijd blijven klikken tussen ons, ook nadat we naar Vlaanderen zijn verhuisd en hier in Gullegem ons stekje vonden”, legt gastvrouw Jessica uit.

Grote droom

Angelo werkte tot voor kort in een Italiaans restaurant en pizzeria in Roeselare, maar wilde dolgraag zijn grote droom verwezenlijken: een eigen zaak openen waar hij zijn passie kwijt kan. “Ik ben niet voor niets een Italiaan. Dat passionele manifesteert zich in al mijn producten en bereidingen”, klinkt het vol vuur.

In garage

En hij gelooft in zichzelf, ook al bouwde hij zijn pizzeria uit in zijn garage en moet hij in Gullegem optornen tegen twee bestaande pizzazaken. “Dat is geen probleem. Ik wil mijn eigen ding doen en bied klanten een diverse waaier aan kakelverse Italiaanse specialiteiten. Zonder overdreven veel reclame weet men mij blijkbaar best te vinden. De eerste dagen dat de zaak open was, waren alvast een succes”, verzekert Angelo ons.

Op bestelling

Pizzeria da Angelo, werkt alleen op bestelling en afhaling. Op tijd reserveren op 056 711 522 is dus wel de boodschap.

De zaak is open op maandag, dinsdag en donderdag van 17.45 uur tot 22 uur en op vrijdag tot 22.30 uur.

Op zaterdag en zondag kun je er terecht van 12 tot 14 uur en van 17.45 uur tot 22.30 uur. Op woensdag is de pizzeria dicht. (AV)