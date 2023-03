Pizza- en pastaliefhebbers kunnen terecht bij Pizza Papa Paolo’s Kuurne

Wie zin heeft in pizza of pasta kan vanaf heden terecht bij Pizza Papa Paolo’s Kuurne, die onlangs de deuren opende op de hoek van de Kerkstraat met de Koning Albertstraat.

Aan de pizzaoven die verwarmd wordt door middel van hout treffen we chef Mustapha Chabali (36), een van de twee zaakvoerders. Mustapha is afkomstig uit Marokko, waar hij afstudeerde als bachelor geografie. Na deze studie trok Mustapha richting Portugal, waar hij de kneepjes van Italiaanse keuken leerde. Na deze studie succesvol te hebben afgerond, kon hij meteen aan de slag in Portugal in een Italiaans restaurant als chef, waar hij 15 jaar verfijnde Italiaanse gerechten bereidde.

Goede relatie

“Na 15 jaar in Portugal te hebben gewerkt, besloot ik richting België te trekken”, vertelt de sympathieke Mustapha. “Ik kon snel aan de slag in het Italiaanse restaurant Da Franco in Kortrijk, waar ik bijna 3 jaar tewerkgesteld was. Mijn droom was echter om zelf een zaak op te starten. Gezien ik een goede relatie heb met de eigenaar van Pizza Papa Paolo’s Kortrijk, die in 2003 de deuren opende in de Gentsesteenweg in Kortrijk, besloten we om op zoek te gaan naar een plaats waar we een tweede vestiging konden openen van deze pizzeria. Deze vonden we aan de Kerkstraat 40 in Kuurne.” Na het pand wat te hebben opgesmukt, kon Mustapha, samen met zijn zakenpartner Mustapha Oudaha de deuren van hun nieuwe zaak openen. “De centrumvernieuwing in Kuurne speelt ons wel wat parten”, gaat Mustapha verder.

Twee bestellen, één gratis

“Klanten vinden duidelijk niet gemakkelijk de weg naar ons restaurant door de wegenwerken die plaatsvinden op de tramstatie. Daarom willen we de moeite die klanten ondernemen om bij ons een bestelling te plaatsen, belonen. Wie twee pizza’s of pasta’s bestelt en deze ter plekke komt ophalen, krijgt van ons een derde pizza of pasta gratis van maandag tot donderdag. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om in ons Italiaans restaurant zelf te komen eten, maar dan geldt deze promo niet. Daarnaast wil ik ook vermelden dat in ons restaurant enkel frisdranken en water te koop zijn, alcoholische dranken zijn er dus niet te vinden! Alle pizza’s en pasta’s worden ter plekke bereid met dagverse producten.” (BRU)

Pizza Papa Paolo’s Kuurne is van maandag tot donderdag geopend van 11 tot 14 uur en van 17 tot 22 uur. Op vrijdag kan je er terecht van 17 tot 23 uur en op zaterdag van 11 tot 14 uur en van 17 tot 23 uur. Op zondag is de zaak doorlopend geopend van 12 tot 22 uur. Telefonische bestellingen of reservaties kunnen doorgegeven worden op het nummer 056 40 10 48 of 056 40 14 57. Pizza Papa Paolo’s Kuurne is ook terug te vinden op Takeaway.com, UberEats.com en Deliveroo.