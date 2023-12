Pitta Murat verhuist naar de Rijselstraat in Roeselare: “Pand biedt meer mogelijkheden”

Zoek vanaf begin januari 2024 niet langer naar Pitta Murat in de Patersstraat, in het centrum van Roeselare. De pitazaak van Selcuk Kizilmese (33) verhuist dan namelijk naar de Rijselstraat iets verderop. “Het nieuwe pand biedt ons meer mogelijkheden naar ruimte toe”, klinkt het.

Pitta Murat opende in 1998 de deuren in de Patersstraat in het centrum van Roeselare. Aan het roer stond toen de vader van Selcuk Kizilmese. Sinds 2008 is de ondertussen 33-jarige Selcuk de trotse uitbater van de pitazaak die naar zijn zoon is vernoemd.

Verhuizing

Ondertussen heeft Pitta Murat er al 25 jaar opzitten in het pand in de Patersstraat, maar daar komt binnenkort verandering in. Begin januari 2024 verhuist Selcuk met zijn zaak naar de Rijselstraat, ook in het hartje van Roeselare. “We verhuizen omdat we ervoor kozen om het pand in de Rijselstraat aan te kopen. Het huidige pand huurden we, maar is ondertussen eigendom van de stad Roeselare. Mij leek deze opportuniteit eentje die ik niet kon laten liggen. Zo biedt het nieuwe pand ons veel meer mogelijkheden naar ruimte toe. Er zullen meer tafels zijn voor de mensen die blijven eten, er is achteraan een terras waar de mensen buiten kunnen eten en we hebben een grotere keuken ter beschikking. Het ziet er alvast veelbelovend uit. We kijken ernaar uit”, aldus Selcuk.

Pitta Murat wijkt ook op de nieuwe locatie niet af van de openingsuren en blijft elke weekdag open van 16 uur tot 23 uur en in het weekend van 16 uur tot 1 uur ’s nachts. (MB)