Pioniers en creatieve ondernemers zetten een volgende stap

Na tien boeiende jaren neemt de familie Deprez afscheid van het Viva Sara Kaffee op de Grote Markt in Kortrijk. Dit betekent niet dat de ambitieuze ondernemers er het bijltje bij neerleggen, integendeel. Ze zetten een volgende stap met onder meer een nieuwe koffiebranderij en experience center.

“Wij en onze ouders zijn altijd vooruitstrevend geweest”, beginnen Bart en Peter Deprez van Viva Sara. “Met veel ambitie kijken we altijd in de toekomst.”

Door te kijken welke opties er waren moesten Peter (50) en Bart Deprez (48) keuzes maken.

“We focusten op de productie in ons bedrijf en doen grote investeringen. In april komt er een nieuwe branderij en ook de hele productiehal zal vernieuwen.” Zoals al meerdere keren gebeurde, zijn de broers Deprez weer pionier. “We investeerden als eersten in de wereld in een installatie om op een nieuwe manier te roosteren, het profile-roosteren”, vertelt Peter. De tweede investering is een extra winkel in Waregem. In Vichte komt er ook een gloednieuw experience center.

Nieuwe pareltjes met een verhaal

“Er komt nu wel heel veel op ons af en we moesten keuzes maken. De dagelijkse uitbating van de horecazaak vergt heel wat tijd en energie. We zoeken iemand die de horecazaak Viva Sara op de Grote Markt hier wil verder zetten.”

Tijdens de lockdown waren Peter en Bart allebei actief op het bedrijf in Vichte. “Als twee creatieve ondernemers zagen we de synergie die het opbracht om weer samen te zitten. We willen vooruit, maar moesten hierdoor keuzes maken.” Daardoor staat Viva Sara Kaffee over te nemen. Het personeel werd als eerste op de hoogte gesteld. Er werken acht mensen vast en dan zijn er nog flexijobs en studenten. “Het personeel wil gerust blijven, dus kan een getrainde staf mee overgenomen worden.”

Bart was altijd in Viva Sara Kaffee maar deed ook de volledige boekhouding van de koffiebranderij. Nu zal hij ook meer de focus kunnen leggen op aankoop van koffie en trekt hij ook meer naar het buitenland om nieuwe pareltjes – het liefst met een verhaal – te zoeken in de koffiewereld en op koffieplantages.

Pioniers

“We zijn eigenlijk altijd al pioniers en creatieve ondernemers geweest. Toen onze papa Fernand in 1987 begon met de Kortrijkse Koffiebranderij in de Leiestraat was hij een pionier. Vijf jaar later nam hij Sara Koffie in Vichte over. Hij kon niet meer volgen met zijn klein brandertje van 12 kg. Nu is dat brandertje aangevuld met één van 45 en één van 120 kg. Er komt nu een gloednieuw state of the art machinepark.”

“Toen onze papa in 1992 naar de koffiebranderij in Vichte ging, stopte mama Catherine Pattyn als podologe om de winkel in Kortrijk verder te doen.”

Het koffiemerk Sara werd gelanceerd. In de jaren negentig kwamen Bart en Peter in het bedrijf. Zij leerden de kneepjes van het vak door hun studies in combinatie met de expertise van hun vader.

De koffiebranderij van Vichte verhuisde in 2000 naar het nieuwe industriegebied in Vichte, waar de koffiebranderij en theepakkerij gevestigd zijn. De naam Sara werd toen Viva Sara. Zes jaar later werden de luxe chocoladelijn Viva Laura en de betere confiserie Viva Lena gelanceerd.

Fernand en Catherine die in Bavikhove wonen zetten ondertussen een stapje achteruit en lieten het algemeen beleid over aan hun twee zonen. Ze blijven hen nog altijd met raad en daad steunen.

Bestseller

De familie Deprez was in 2012 opnieuw pionier met de opstart van het Viva Sara Kaffee op de Grote Markt in Kortrijk. “We schreven een verhaal over wat we met koffie allemaal konden doen. Nu is het einde van dat verhaal voor ons gekomen, het werd een boek, zelfs een bestseller. Het is een dubbel gevoel om de zaak over te laten, maar we zijn ondertussen weer bezig met het schrijven van verschillende verhalen. Er zijn verschillende scenario’s, maar we hopen op een franchisenemer die het verhaal hier verder wil schrijven, want voor ons, onze vaste en trouwe klanten en voor stad Kortrijk zou dat het beste zijn. We geloven nog altijd sterk in Kortrijk. Het zit hier alle dagen vol en het is een succesverhaal. Een tweede optie is iemand die zijn eigen verhaal hier wil schrijven.”

Als de juiste overnemer gevonden is, stoppen Bart en Peter met het horecagedeelte. De winkel die in november 2020 in de Korte Steenstraat in Kortrijk gevestigd werd, en ook de Corner in AZ Groeninge blijven in Kortrijk.

Mama Catherine weet dat het verhaal van haar zonen klopt maar zit net als Bart en Peter met een dubbel gevoel. “Mijn zonen willen en ze moeten ook verder. Aan de andere kant is het ons ‘kindje’ dat hier uitgegroeid is en dat we zullen moeten afgeven aan iemand,” zegt ze. “Maar als ze vooruit willen, moeten ze het nu doen.” Bart en Peter zijn wel tevreden dat ze hun beslissing als familie konden nemen. “Het moet moeilijker zijn als je zoiets alleen moet beslissen.”

Keuzes maken

In het voorjaar komt er een nieuwe webshop en een B2B-platform. “We blijven groeien en leerden van onze ouders dat als we iets doen, we het goed moeten doen. Dan moet je op een bepaald moment keuzes maken.

In Vichte komt er een nieuw en ander experience center. Viva Sara heeft zeven- à achthonderd horecaklanten. “Op restaurant moet een goed verhaal ook afgesloten worden met een geode koffie of thee.” Peter en Bart willen daarnaast ook inzetten op de particuliere markt. “We leggen we ons eveneens toe op home barrista’s. We zullen in Vichte nog meer workshops geven. Ook door het thuiswerk kopen veel mensen weer een goede machine en willen ze lekkere speciale koffie.”

Peter studeerde ook af als theesommelier met specialisatie foodpairing. “Dat is de nieuwe hype waar we ook op inzetten. We schreven dat project al jaren geleden uit, maar nu is de tijd rijp om dat waar te maken.”

Bart en Peter zitten dus vol plannen en ambitie! (EDB)