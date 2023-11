Pieter-Jan Rombaux is ambassadeur Brugse kaasmarkt 2023

Naar jaarlijkse traditie werd in het kader van de voorbije dertiende editie van de Kaasmarkt op zondag 3 september 2023 opnieuw een ambassadeur van de Kaasmarkt aangesteld.

De titel van Ambassadeur Kaasmarkt wordt toegekend aan een gerenommeerd persoon in de Brugse regio die op een specifieke manier bijzondere aandacht voor kaas heeft.

Naar aanleiding van de jongste editie van de Kaasmarkt werd gekozen voor Bistro Rombaux, gelegen in de Moerkerkse Steenweg 139 in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis, van chef Pieter-Jan Rombaux en gastvrouw Tineke Blanckaert.

Bij Bistro Rombaux staan gerechten die geïnspireerd zijn op de Belgisch-Franse klassieke keuken op de kaart gezet en zowel in de bereidingen als in de desserts is daarbij veel aandacht voor de betere kazen. De eerstvolgende kaasmarkt heeft plaats op zondag 1 september 2024 op t Zand.

(PDV)