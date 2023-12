Pieter en Delphine zijn nieuwe uitbaters Bowling Stones

Op de hoek van de Gentsweg en de Vijfseweg in Waregems kleinste deelgemeente Sint-Eloois-Vijve is de Bowling Stones voor de brede regio gevestigd. Pieter De Vrieze (37) en Delphine Hostyn (37) uit de Emiel Clausstraat zijn de nieuwe uitbaters.

Horecamicrobe

“De horecamicrobe zit al lang in mijn bloed”, zegt Pieter. “Als jobstudent werkte ik reeds in een restaurant en als flexi deed ik veel ervaring op. Ik stond ook twee jaar achter de toog in Café De Halve Maan en zelfstandig worden in de horeca is reeds lang mijn droom. Dankzij dit mooie project krijgen Delphine (werkt sinds de opening op 12 januari 2023 in de zaak, red.) en ik nu de kans om die droom waar te maken.”

“Wij willen de zaak graag verder uitbouwen tot een echte ontmoetingsplaats”, verduidelijkt Pieter. “De mensen moeten weten dat ze hier niet enkel terecht kunnen om te bowlen, maar ook om iets lekkers te eten, te poolen, te darten of gewoon gezellig samen te zijn.We willen ook verder blijven inzetten op de jeugd. Voortaan gaan we dan ook op vaste tijdstippen samenwerken met een dj voor live muziek. Tijdens het EK voetbal bouwen we een heus dorp met randanimatie, food & drinks en gadgets allerhande. We kunnen daarvoor rekenen op de samenwerking met Tom en Sam van Delhaize Waregem.”

Naast de twintig bowlingbanen met volledig led scherm, beschikt Bowling Stones Waregem ook over vier unieke karaokes, twee arcadehoeken met meer dan dertig spelletjes, hippe food- en drinkformules, twee private bowlingbanen met karaoke, vijf vergaderzalen en een groot terras. Het mag best de bowling van de toekomst worden genoemd, een ontmoetingsplek waar sport en spel kan worden gecombineerd met een drankje en lekker tafelen. (PPW)