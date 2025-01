Pieter (39) van restaurant Den Heksenstoel vernoemde zoon Orval (11) naar trappist: “We zijn al 10 jaar trotse ambassadeur van dit bier”

De bekende Belgische trappist Orval bekroonde opnieuw verschillende horecazaken met het ambassadeurschap. Een van de zaken die zich weer ambassadeur mag noemen, is Den Heksestoel in Loker. Hun voorliefde voor de trappist gaat ver, want 11 jaar geleden werd hun zoon geboren en die kreeg de naam Orval.

Pieter Janssens (39) en Veerle Vandenberghe (38) staan al 13 jaar aan het roer van Den Heksestoel. Den Heksestoel, in het Frans La Chaise de la Sorcière, is een gezellig restaurant in Loker, vlakbij de Franse grens. De zaak is al tien jaar Orval-ambassadeur. “Je moet daarvoor aan verschillende criteria voldoen”, meldt chef-kok Pieter.

Zoon Orval

“Per jaar krijg je een bezoek van een mystery guest. Je kan deze titel dus kwijtspelen als je niet voldoet aan de eisen. Ambassadeurs worden niet alleen gewaardeerd voor hun uitstekende bediening en de bijzondere Orval-sfeer in hun zaak, maar ook voor hun kennis over Orval. Het komt er onder meer op neer dat je het bier met liefde moet behandelen en mooi moet presenteren. Elk jaar krijgen de ambassadeurs de kans om de brouwerij te bezoeken. Ook wij gingen er al eens langs en het is zeker de moeite waard. Als bekroning krijgen we een uniek genummerde emaillen plakkaat.”

Pieter en Veerle zijn de trotse ouders van Orval (11) en Oeblon (9), allebei verwijzend naar bier of hop. “Voor onze zoon waren we op zoek naar een unieke naam. In het Engels staat ‘orval’ voor veerkracht. Onze dochter Oeblon is een vervlaamsing van het Franse woord ‘houblon’, wat hop betekent.”

Orval is nog te jong om zijn eigen naam te drinken, Pieter is al langer fan. “Voor mijn 40ste verjaardag binnenkort zal ik er eentje drinken”, glimlacht hij. “Het is een lekkere trappist die je zowel gekoeld als op kamertemperatuur kan drinken. Op onze kaart vind je ook de Orval-kaas en is er een gerecht met Orval.”

Info: www.denheksestoel.be. Douanestraat 1 in Loker; 057 44 73 77. Elke dag open, behalve op dinsdag en woensdag.