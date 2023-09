Piet en Ann stoppen na 35 jaar met restaurant De Koetse

Vijfendertig jaar na de start zetten Piet Vanderyse (65) en Ann Coppens (59) eind dit jaar de uitbating van hun restaurant De Koetse stop. Het pand staat te koop, de zaak over te nemen. “Wij hebben vier dochters, maar geen van hen neemt het over, want ze hebben op een andere manier hun weg in het leven gevonden”, zegt Piet.

Restaurant De Koetse in de Oude Burg, vlak naast het Simon Stevinplein, is zo’n zaak die er precies altijd al is geweest. Decennialang al worden er tijdloze Frans-Belgische vlees- en visklassiekers geserveerd en dat in een klassiek Vlaams interieur. Meerdere generaties komen er genieten van onder palingbereidingen, een sappige steak of wild in het seizoen. Maar toch komt er eind dit jaar een einde aan dit verhaal. Of dan toch in de huidige uitbating. Het echtpaar Piet Vanderyse en Ann Coppens zet het pand immers te koop en de zaak staat over te nemen.

Geschiedenis

Het verhaal van De Koetse startte in 1988 toen Piet en Ann het pand aankochten en ook de toenmalige uitbating overnamen. “Het was dus al een horecazaak, maar dan meer een café waar je ook een snack of kleine maaltijd kon eten”, vertelt Piet. “Wij hebben de zaak volledig gestript en openden na grondige verbouwingen in oktober 1988.” Piet is afkomstig uit een landbouwgezin in Damme, maar leerde de handel en horeca kennen doordat hij als jong mannetje de boter die zijn moeder zelf maakte op de hoeve ging leveren aan de Damse winkels en horecazaken, zoals de Hertog van Brabant, waar Piet in zijn tienerjaren ook een tijd werkte als kelner. Later ging hij aan de slag als handelsvertegenwoordiger voor een cosmeticamerk. Tot hij zijn latere echtgenote Ann Coppens leerde kennen. Haar ouders runden restaurant Ter Schorre in Moerkerke, waar hij mee in de zaak zou werken van 1985 tot 1988; het jaar dat hij samen met Ann De Koetse opstartte.

Boost

“Toen wij hier in ‘88 begonnen, was het toerisme nog helemaal niet wat het nu is. Er was nog nauwelijks grote hotels en het toeristisch seizoen liep eigenlijk maar van Pasen tot november”, weet Piet. “In de Oude Burg waren er nog helemaal geen andere horecazaken en op het Simon Stevinplein hier vlakbij misschien een viertal. Wat een enorm grote boost gaf aan het toerisme was het Memlinck-jaar in 1992-1993 toen enorm veel toeristen in Brugge neerstreken om de unieke Memlinck-collectie te gaan bekijken. Later speelden ook het Europeese voetbalkampioenschap en Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2002 een belangrijke rol. En dat voelden wij natuurlijk allemaal heel goed in de bezetting van het restaurant. We hebben ook altijd wel een mooi vast lokaal cliënteel gehad, maar de toeristen spelen zeker een belangrijke rol.”

Voorzitter

Piet Vanderyse zette zich ook jarenlang in bij het bestuur van handelsvereniging Brugs Handelscentrum, waarvan 17 jaar als voorzitter. Zo speelde hij een grote rol in de uitbouw van de kerstmarkt van een kleine gelegenheidsmarkt naar een groot evenement waar een massa Bruggelingen, streekgenoten en toeristen op afkomen. “Jarenlang was de periode van eind november en december een erg doodse periode in de stad, maar door de kerstmarkt en de promotie van Brugge als shoppingstad is december zowat de drukste maand van het jaar geworden”, vertelt Piet.

Nieuw hoofdstuk

Binnenkort is het dus tijd voor een nieuw hoofdstuk in het leven van Ann en Piet. Tegen het eind van het jaar sluiten ze de zaak. “Het is mooi geweest voor ons. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Nu gaan we op zoek naar een koper en een overnemer voor de zaak. We hebben vier dochters, maar die zullen de zaak niet overnemen, want ze hebben allemaal al op een andere manier hun weg gevonden in het leven. Ons huis in de binnenstad hebben we verkocht en we zijn al verhuisd naar een woning met een grote tuin in Sint-Andries waar ik mijn hobby tuinieren ten volle kan beoefenen”, aldus Piet. “Maar ik geef niet alles op: ik blijf nog zeker een paar jaar tijdens de kerstmarkt ons drankkraampje uitbaten op het Simon Stevinplein, samen met mijn kompaan Philippe Leloup. Een mens moet toch een beetje bezig blijven en onder de mensen komen, hé.” (lacht)