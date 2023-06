Pierre, Nathalie en Bruno openen Sinatra Bar in Menen

Op vrijdag 16 juni krijgt de Grote Markt in Menen er een gloednieuwe zaak bij, namelijk café en lounge Sinatra Bar. Dit wordt weer een project van Pierre Vandeputte (49) die in Bruno Ghyselinck (48) en zijn vrouw Nathalie Dewitte (45) de geknipte uitbaters vond.

“Toen we hoorden dat Pierre mensen zocht om deze zaak te runnen namen we contact met hem op en hoewel wij elkaar niet echt goed kenden was de deal toch heel snel geklonken”, zegt Bruno. Pierre kocht dit pand al een paar jaar geleden en het was al snel duidelijk dat dit een bar met klasse ging worden.

“Het was één van mijn moeilijkste investeringen. We zijn al maandenlang met grote werken bezig. Maar het resultaat mag er zijn. Ik wil van de Markt weer een belevingsplaats maken, en met Sinatra Bar zullen we daar absoluut in slagen”, vertelt Pierre. “We kregen ook ‘carte blanche’ van Pierre. We mochten alles zelf uitkiezen, zowel de kleuren als het interieur als de indeling. Tijdens een trip naar Spanje zagen we eens deze naam en toen besloten we om ooit nog eens een nieuwe zaak te starten die de naam Sinatra Bar zou heten”, aldus Nathalie.

Ons Dorp

Het koppel baatte vroeger het Sfeercafé Ons Dorp uit, en vandaag beginnen de twee aan een nieuwe uitdaging. “Ik run al 12 jaar een café en mijn vrouw zelfs meer dan 15 jaar, dus we kennen het klappen van de zweep. Het is inderdaad wel een beetje stressen nét voor de opening. We komen hier ook wonen hé, dus leggen we onze ziel 100 procent in dit project”, weet Bruno. Alle middelen aan boord dus om er een gezellige plaats van te maken.

“We zullen de mensen heel goede suggestiebieren op zes tappen presenteren, alsook de betere whisky’s, rums maar ook gewone dranken”, zegt Bruno. “Je zal er ook tapas, croque-Sinatra’s en boerenboterhammen met kaas en ham kunenn bekomen. Alles in een sfeertje met de goeie jaren 80 en 90 muziek. Het wordt een café met veel ‘cachet’ maar alsook een echt volkscafé voor iedereen”, vertelt Nathalie. Sinatra Bar zal ook uitgerust zijn met een mooi terras en een handige zonnewering.

Sinatra Bar zal zes dagen per week open zijn. “Op maandag sluiten we. We zullen elke zaterdag ook al open zijn vanaf 8 uur, speciaal voor onze vroege koffiedrinkende vogels”, lacht Bruno.

Op vrijdag 16 juni houden Bruno en Nathalie hun nieuwe zaak boven de doopvont. “We heten iedereen meer dan welkom vanaf 18 uur voor een optreden van Kris Will en Saxit”, zegt Nathalie. “We zijn in ieder geval heel opgewonden om te starten met onze Sinatra Bar. En als ik zeg ‘onze’ dan tel ik uiteraard Pierre mee in het verhaal want we zijn hem eeuwig dankbaar voor deze mooie kans die hij ons geboden heeft”, besluit Bruno.

(NVM)